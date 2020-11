Il patriarcato è un giudice

che ci giudica per essere nate.

E il nostro castigo

è la violenza che non vedi.

Ricordate questi versi? Sono della canzone intitolata Un violador en tu camino (Uno stupratore sul tuo cammino), ideata lo scorso anno dal collettivo femminista cileno Las Tesis. La performance che accompagna la canzone è stata replicata 367 volte in tutti i continenti, a eccezione dell’Antartide, e in 52 paesi, compresa la Turchia, come un forte atto di resistenza che rientra in un nuovo movimento globale, con l’obiettivo di affrontare le violazioni dei diritti delle donne, le violenze sessuali e i femminicidi in tutto il mondo.

Nel 2019 circa 440 donne sono state uccise da uomini in Turchia. Sei donne devono invece essere processate per aver eseguito la performance di Las Tesis, i cui testi, secondo le autorità turche, costituiscono un reato.

Tra le braccia della madre

In Turchia, dove tre donne sono state uccise in un giorno, il 27 ottobre, perché volevano divorziare dai mariti o rompere con i fidanzati, le donne che si oppongono ai femminicidi, agli abusi, alle molestie e agli stupri sono processate.

La Turchia è stato l’unico paese in cui la polizia ha interrotto la performance di Las Tesis, ed è oggi l’unico paese che ha aperto procedimenti legali contro donne a causa delle proteste.

In tutto il paese, inoltre, la polizia antisommossa ha disperso gruppi di centinaia di donne che si erano riunite per ripetere la performance Un violador en tu camino, all’interno di una protesta che si è diffusa in tutto il mondo.

Secondo la stampa turca, solo in questa settimana sei donne sono state uccise da uomini.

Lo scorso settembre un sottufficiale di nome Köksal Doğru ha ucciso sua moglie Handan Doğru, che stava divorziando da lui. Doğru ha ucciso anche Alper Rapuroğlu, che riforniva il salone di bellezza gestito dalla moglie nella città egea di Smirne, prima di suicidarsi. Gizem Önal, che si trovava nel negozio al momento dell’agguato, ha lottato tra la vita e la morte per 55 giorni, prima di soccombere il 27 ottobre.

Nella provincia di Konya, nel centro del paese, Ömer İ. ha sparato alla sua ex fidanzata, Büşra Gizem Güzelsoy, e alla madre di lei, Gülya Barutçu, uccidendole. È emerso in seguito che Büşra era andata al commissariato di polizia due ore prima dell’attacco per sporgere denuncia contro Ömer e chiedere un ordine restrittivo nei suoi confronti. Lo stato non ha potuto proteggere Büşra e sua madre, che erano preoccupate per la loro vita e facevano affidamento sullo stato e sulle sue leggi. Si è poi scoperto che Büşra è morta tra le braccia della madre.