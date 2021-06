I giocatori del tavolo 25 litigano subito sulla scelta delle pedine. Doug Herold, un immobiliarista di 44 anni, sceglie la candela. Il giocatore davanti a lui, Billy, un esperto di intelligenza artificiale con lo sguardo da squalo, beve un sorso dalla lattina di Coors e prende la pera. Il fungo tocca a Eric, un avvocato con il pizzetto che si occupa di danni ambientali e ogni tanto si distrae dal gioco e parla al BlackBerry per “poter mettere in conto a qualcuno queste ore”. La mela la prende un pallido tecnico dei computer di nome Trevis, arrivato in macchina da Canton, nell’Ohio, per fare un favore alla National kidney foundation, sponsor del venticinquesimo torneo di Monopoli. Il campionato si svolge ogni anno nell’atrio della Us Steel tower a Pittsburgh. Oltre ai partecipanti – 112 persone divise in 28 tavoli da quattro – ci sono la mascotte della squadra di football dei Pittsburgh Steelers, Steely McBeam, che saltella tra i tavoli con una gigantesca trave di gommapiuma sotto il braccio, tre giudici con l’abito a righe e il fischietto al collo, e un uomo dall’aria assonnata con una lunga toga e un martelletto enorme, che in realtà è un giudice del tribunale civile della contea di Allegheny che si è offerto volontario “per garantire il rispetto delle regole”.

La sera prima ho chiesto a Doug, il vincitore dell’anno precedente, qual era stata la sua strategia. “Be’, l’anno scorso sono riuscito ad accaparrarmi Boardwalk e Parc place, e prima o poi ci passano tutti”, mi ha spiegato, attribuendo il suo successo alla fortuna. “Quello che devi fare è assicurarti un monopolio, uno qualsiasi, appena possibile”. Gli ho anche chiesto se conosceva la storia segreta del gioco e ha risposto di no.

Secondo la versione ufficiale raccontata dalla Hasbro, titolare del marchio, il Monopoli fu inventato nel 1933 da un radiatorista disoccupato e dog sitter a ore di Filadelfia, Charles Darrow. Darrow voleva inventare un gioco ispirato all’acquisto e alla vendita di terreni, e diede alle varie proprietà dei nomi presi in prestito da Atlantic City, la città di mare dove andava in vacanza da bambino. Brevettato nel 1935 da lui e dalla Parker Brothers che lo realizzò, nei primi due anni di produzione il gioco vendette più di due milioni di copie, rendendo ricco Darrow e probabilmente salvando dal fallimento la Parker Brothers. In seguito è diventato il gioco da tavolo brevettato più venduto nel mondo. Da quando esiste, Monopoli è stato giocato da almeno un miliardo di persone in 111 paesi e 43 lingue, e sono stati fabbricati circa sei miliardi di casette verdi.

Per i tabelloni sono stati usati i nomi delle strade di quasi tutte le grandi città statunitensi, e sono state create edizioni ispirate a noti finanzieri (Berkshire Hathaway Monopoly), squadre sportive (Chicago -Bears Monopoly), programmi televisivi (The Simpson Monopoly), automobili (Corvette Monopoly) e macchine agricole (John Deere Monopoly).

Tuttavia, la letteratura ufficiale non ha mai citato le vere origini del gioco. Trent’anni prima che Darrow lo brevettasse, nel 1903, un’attrice del Maryland di nome Lizzie Magie aveva creato un proto-Monopoli come strumento per diffondere la filosofia di Henry George, uno scrittore dell’ottocento convinto che nessun individuo potesse rivendicare la “proprietà” della terra. Nel suo libro Progress and poverty (1879) George definiva il concetto di proprietà fondiaria “sbagliato e pericoloso” e sosteneva che a possedere la terra dovesse essere la società come “soggetto collettivo”.

Lizzie Magie aveva chiamato la sua invenzione The landlord’s game e quando fu commercializzata, nel 1906, somigliava molto al Monopoli che conosciamo oggi. C’era un percorso che girava intorno a un tabellone quadrato diviso in isolati, ognuno dei quali aveva un nome, un prezzo di acquisto e uno di affitto. Si giocava con i dadi e con finte banconote e i partecipanti spostavano le pedine lungo il percorso. C’erano stazioni e servizi pubblici, e una tassa sul lusso di 75 dollari. C’erano anche le carte delle Probabilità, con citazioni attribuite a Thomas Jefferson (“La terra appartiene in usufrutto a tutti gli esseri viventi”), John Ruskin (“Molti cominciano a chiedersi come chi possiede la terra ne sia entrato in possesso”) e Andrew Carnegie (“La più grande sorpresa della mia vita è stato scoprire che l’uomo che lavora non è quello che diventa ricco”).

In quella prima edizione, le proprietà più costose da comprare, e le più convenienti da possedere, erano strade famose di New York come Broadway, Fifth avenue e Wall street. Al posto del “Via” c’era un riquadro con la scritta “Lavorare la madre terra produce salario”. Il meccanismo era quello del Monopoli: tutti i partecipanti si indebitavano e prima o poi fallivano, tranne uno, il supermonopolista, che alla fine vinceva. Ma i giocatori potevano prendere un’iniziativa che non è prevista dalle regole del Monopoli di oggi: decidere di collaborare. Non avrebbero pagato l’affitto a un singolo proprietario, ma avrebbero messo la somma in una cassa comune e, come scrisse Magie, “tutti si sarebbero garantiti la prosperità”.

Dopo che Lizzie Magie realizzò il suo primo tabellone su una vecchia tavola di compensato, The landlord’s game fu giocato per quasi trent’anni in varie forme e sotto diversi nomi: Monopoly, Finance, Auction. Era particolarmente amato dai quaccheri di Atlantic City e di Filadelfia, ma anche dai professori di economia e dagli studenti universitari attirati dall’ideologia socialista. Condiviso liberamente e di dominio pubblico come gli scacchi e la dama, era di proprietà di chiunque imparasse a giocarlo.

Negli Stati Uniti si tengono ogni anno migliaia di tornei di Monopoli, nelle contee, nelle scuole, nelle chiese, nelle aziende, nei seminterrati, nelle sale riunioni, nelle mense, nelle biblioteche pubbliche e online. Ogni quattro o cinque anni ci sono i due grandi tornei ufficiali, il campionato americano e il campionato mondiale, sponsorizzati dalla Hasbro, che mette in palio due premi di 20.580 dollari. Non ho fatto in tempo a vedere gli ultimi campionati, perché sono stati entrambi nel 2009, ma sono riuscito ad andare a quello della Us Steel. Ho pensato subito che l’ambientazione fosse perfetta, dato che la società è stata creata da due grandi monopolisti come Andrew Carnegie e J.P. Morgan, e che il secondo ha ispirato l’abbigliamento della mascotte del Monopoli, il ricco Zio Pennybags: frac, cilindro e monocolo.

Le regole di Adam Smith

Il maestro delle cerimonie richiama all’ordine i presenti gridando nel microfono: “Avete a disposizione novanta minuti da questo momento”. Gli uomini del tavolo 25 lanciano subito i dadi e appena finito il primo giro cominciano a comprare terreni freneticamente. Doug si accaparra Pacific avenue (un costoso investimento da 300 dollari), due terreni gialli e diverse proprietà di minor valore. Il portafoglio di Trevis ora comprende due stazioni e Marvin gardens, la proprietà più costosa delle gialle. Billy conquista l’elegantissimo Boardwalk (400 dollari), mentre Eric compra Tennesse avenue e St. James place (a 180 dollari l’uno). Queste due sono le proprietà più ambite dai concorrenti, perché costano relativamente poco e ci si finisce sopra spesso, insieme ai terreni che sono vicino alla prigione, dove è probabile che i giocatori passino molto tempo.

A sedici minuti dall’inizio, Doug fa una proposta a Billy (“La propensione allo scambio e al baratto”, scrive Adam Smith nella Ricchezza delle nazioni, “è comune a tutti gli uomini e non si riscontra in nessuna altra razza di animali”). I terreni cominciano a scarseggiare e il loro valore di mercato aumenta, andando spesso ben oltre il valore nominale. “Questo”, dice Doug sollevando uno dei suoi gialli, “in cambio di quello”, e indica una delle proprietà economiche di Billy, “più 300 dollari”.

Billy non abbocca. “No, me li dai tu trecento dollari”.

“Io do a te trecento dollari?”.

“I soldi contano di più”.

Anche Eric e Trevis cominciano a contrattare, con Billy e Doug che intervengono quando sentono minacciati i loro interessi. Il tono delle voci sale. Offerte, controfferte, rifiuti, rialzi. “Così continueremo a girare raccogliendo solo spiccioli”, commenta Doug con un gran sospiro.

“L’affare deve avere senso anche per me”, dice Trevis.

“Quest’uomo mi prende per la gola”, replica Doug.

In quella che sembra palesemente una congiura, Billy dice a Eric che se stringessero un accordo e riuscissero a costruire, nessuno dei due dovrebbe pagare quando finisce su uno dei terreni: creerebbero una sorta di duopolio a spese di Doug e Trevis.

Mentre Eric riflette sulla proposta, Doug alza le spalle, ma Trevis è scandalizzato: “Non potete farlo, è contro le regole”.

“Quali regole?”, fa Billy. “Stabilisco io il prezzo”.

“Sciocchezze!”.

“Arbitro!”.

Arriva di corsa un arbitro con il fischietto al collo (il giudice con il martelletto è scomparso) che cerca di stabilire chi ha ragione mentre i giocatori continuano a litigare, poi alla fine dice: “Non potete farlo”.

Qualche settimana prima del torneo ho parlato con Richard Marinaccio, il campione nazionale del 2009. “Quelli che giocano intorno al tavolo della cucina” – cioè quasi tutti – “pensano che lo scopo del gioco sia accumulare soldi”, mi ha detto. “Ma il vero obiettivo è far fallire gli avversari in meno tempo possibile. Avere quel tanto che basta perché gli altri non abbiano più nulla”.

Secondo questa teoria, l’idea alla base del Monopoli non è stimolare la creatività dei giocatori, l’apertura dei mercati, l’espansione del commercio e la creazione della ricchezza grazie al duro lavoro e alla difesa illuminata dei propri interessi, cioè le virtù che Adam Smith considerava le mani invisibili che avrebbero prodotto una società ricca e dinamica. No, l’obiettivo dei giocatori del Monopoli è congelare il mercato. Non devono fare altro che stare lì ad aspettare che qualcuno si fermi per caso sui loro terreni. Smith definiva questi personaggi che vivevano di rendita, e che ai suoi tempi erano rappresentati dall’aristocrazia terriera inglese, i grandi parassiti del sistema capitalistico. Non producevano nulla, non innovavano e non creavano nulla e si arricchivano dissanguando quelli che dovevano pagargli l’affitto. La fase iniziale del Monopoli, quella del libero scambio, che è poi la più entusiasmante, in realtà ha come scopo quello di mettere fine al libero mercato e alla concorrenza per sostituirla con il pagamento dell’affitto.

Nuovi ricchi

Henry George non aveva studiato economia. A 16 anni era stato assunto come mozzo e aveva lasciato Filadelfia a bordo del mercantile Hindoo, diretto verso l’Australia e l’India. In viaggio aveva assistito a un tentativo di ammutinamento a causa delle terribili condizioni di lavoro dei marinai. A vent’anni, ormai trapiantato in California, lavorava come apprendista tipografo, pesatore di riso e bracciante a ore. Poco dopo si sposò, ma rimase senza lavoro a causa della crisi dell’occupazione che colpì la costa occidentale. Nell’inverno del 1865 sua moglie era incinta e moriva di fame. “Non perdete tempo a lavarlo”, disse il dottore a George quando a gennaio nacque il bambino. “Dategli da mangiare”. La povertà lo portò a interessarsi di economia, a riflettere sul perché fosse tanto diffusa in un paese così ricco di risorse. A sua volta, questo lo spinse a rivolgersi ai giornali, che immaginava potessero pagarlo per le sue idee. E alla fine il giornalismo lo portò a New York.

Quello che sconcertava George era che dovunque venissero introdotti mezzi di produzione più avanzati – dovunque fiorissero industrie e si accumulassero capitali – c’erano sempre più persone povere che vivevano in condizioni disperate. Per lui era un paradosso incomprensibile. “È l’enigma che la Sfinge del Fato pone alla nostra civiltà e se non troveremo la risposta saremo annientati”, scriveva. “Finché tutta la ricchezza creata dal progresso moderno servirà solo a costruire grandi patrimoni quel progresso non sarà reale e non potrà essere duraturo”. Nel 1879 pubblicò il libro che lo avrebbe reso famoso, Progress and poverty, che forniva una risposta radicale all’enigma: il motivo per cui il progresso portava una maggiore povertà era il monopolio sulla terra.

Negli Stati Uniti, con il progredire della civiltà, l’aumento della popolazione e l’inurbamento, i terreni avevano cominciato a scarseggiare, il loro prezzo era salito e la maggioranza che doveva viverci e lavorarci era costretta a pagare quel prezzo alla minoranza che li possedeva. Per la classe lavoratrice, la conseguenza era la schiavitù dell’affitto. “Per vedere esseri umani che vivono nelle condizioni più abiette e disperate”, scriveva George, “non bisogna andare nelle sconfinate praterie e nelle capanne di legno costruite nei boschi, dove l’uomo comincia la sua lotta con la natura e la terra non vale ancora nulla, ma nelle grandi città, dove la proprietà di un piccolo appezzamento di terreno costituisce una fortuna”.