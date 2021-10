Il 27 ottobre si è interrotto definitivamente l’iter parlamentare del disegno di legge “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, detto anche ddl Zan: dopo l’approvazione alla camera dei deputati nel novembre 2020, è stato bloccato in senato con 154 voti contrari e 131 a favore.

Il disegno di legge interveniva su due articoli del codice penale per estendere la lista dei crimini d’odio contenuti nella legge Mancino: l’aggravante di pena già applicata sui crimini di violenza e incitazione all’odio basati sulla razza, la nazionalità, la religione e l’etnia sarebbe stata adottata anche nel caso di violenza motivata dal sesso, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità. Il progetto di legge includeva inoltre alcune misure per prevenire i crimini d’odio, tra cui l’istituzione di una giornata contro l’omotransfobia.

Il ddl Zan è stato fermato in senato grazie alla procedura che in gergo parlamentare si chiama “tagliola”, in cui la maggioranza dell’aula vota per bloccare una legge prima ancora che si cominci l’esame degli articoli. Su richiesta della Lega e di Fratelli d’Italia (Fdi), e nonostante la contrarietà dei sostenitori della legge, si è votato con scrutinio segreto e alla maggioranza, che sulla carta pensava di avere i numeri per far passare la legge, sono mancati almeno 16 voti tra quelli previsti.

Mancanza di volontà

Secondo il regolamento del senato, il testo potrebbe essere ripresentato alle camere tra non prima di sei mesi, ma dal punto di vista politico si tratta di uno stop definitivo della legge, perché è altamente improbabile, se non impossibile, che la prossima primavera i partiti ritrovino l’interesse a riaprire la questione né tantomeno la volontà di raggiungere un’intesa in parlamento.

Il 20 maggio Franco Grillini, uno dei fondatori del movimento lgbt+ italiano, aveva raccontato al Fatto Quotidiano che il primo tentativo di far approvare una legge contro l’omotransfobia in Italia risale al 1993, in occasione della discussione della legge Mancino: “Quando l’allora ministro dell’interno del governo Ciampi, Nicola Mancino, riformò la legge Reale, noi cercammo di far introdurre all’interno della nuova norma anche la questione dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. E ci fu detto che avevamo ragione, ma che non era possibile in prima stesura altrimenti la legge non sarebbe passata. Quindi alle motivazioni etnico-religiose razziali e nazionali, non fu possibile aggiungere anche identità di genere e orientamento”.