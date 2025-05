Poco tempo fa sono rientrata a casa da una breve riunione e ho trovato mio marito in bagno con la porta chiusa a chiave (per tenere fuori i bambini), il che significava che, mentre io ero fuori, si stava facendo le seghe di nascosto guardando dei porno. Era già successo altre volte, mentre io ero a casa o mi ero assentata per poco, e ho cercato di spiegargli quanto mi faccia male. Se lui è davvero così interessato al sesso durante le mie brevi assenze, preferirei che mi chiedesse di fare sesso, che mi includesse nella visione di video porno o che mi dichiarasse le sue intenzioni invece di agire di nascosto. Non ho nulla contro il suo consumo di porno, e a volte li guardiamo insieme. A farmi stare male è l’idea che lui lo faccia a casa di nascosto mentre io non ci sono. Mi sembra che lui approfitti immediatamente dell’occasione di ritrovarsi da solo e che lo preferisca al sesso con me. E anche se lui insiste a dire che il fatto di guardare porno non significa che non sia anche attratto da me, la clandestinità della cosa mi fa sentire poco attraente. Lui dice che la clandestinità non c’entra con il desiderio, e che invece farsi le seghe è più simile a un modo per spezzare la noia, come decidere di mangiarsi una vaschetta di gelato. Mio marito va abbastanza spesso fuori per lavoro e io gli ho detto di guardarsi tranquillamente i porno quando è via. Lui ripete che è soddisfatto della nostra vita sessuale, compresa la frequenza dei rapporti. Dice che il suo interesse per il porno è solo una forma di divertimento a cui si dedica come la maggior parte degli uomini e che è una categoria completamente diversa dalla nostra vita sessuale. Però il fatto di guardare donne con corpi perfetti o finti quando io esco di casa alimenta le mie insicurezze di donna di mezza età e mi fa arrabbiare tantissimo. È ingiusto da parte mia chiedergli di farsi le seghe di nascosto guardando dei porno quando potrei facilmente sorprenderlo? Cos’altro potremmo fare per risolvere questo problema?

– Porn Over Reality Needles Offended Spouse

“Ogni volta che il consumo di porno causa problemi in una relazione, è importante valutare se il problema sia effettivamente quello o il fatto di masturbarsi”, dice Eric Sprankle, professore di psicologia clinica alla Minnesota state university e autore di Diy. The wonderfully weird history of science and masturbation. “Come si sentirebbe Pornos se il marito non stesse guardando porno e si stesse semplicemente masturbando in bagno con una sua fantasia? Avrebbe ancora il timore che lui sia insoddisfatto del loro rapporto? Rimarrebbero ancora sentimenti di rabbia e insicurezza al pensiero che lui fantastichi di altre donne?”.

Il dottor Sprankle ha notato che nella tua lettera hai usato ripetutamente l’espressione “di nascosto”.

“Di nascosto sarebbe se tu sospettassi che lui si masturbi chiuso a chiave in bagno, ma messo alle strette lui mentisse e dicesse che soffre di colon irritabile”, dice Sprankle. “Pornos invece è consapevole del fatto che il marito si masturba, e lui lo ammette, perciò la questione non è la clandestinità. Spesso, per le coppie, la vera obiezione non è contro il porno in sé, ma contro il fatto che uno dei due partner abbia una vita sessuale in solitaria, e non importa cosa utilizza per raggiungere l’orgasmo da solo, che si tratti di porno, di fantasie proprie o di video musicali di Chris Isaak”.

Concentrarsi sulla questione reale – che, ribadisco, non è il porno ma il fatto che ogni tanto tuo marito abbia orgasmi per conto proprio – potrebbe aiutarti a risolvere questo conflitto.

“Pornos e il marito devono capire che ruolo ha, e che ruolo debba avere, la masturbazione nel loro matrimonio, e assicurarsi di essere sulla stessa lunghezza d’onda”, aggiunge Sprankle. “La sessualità di ciascuno di noi esiste a prescindere dal fatto di avere una relazione, la masturbazione non deve entrare in competizione con il sesso di coppia. Un orgasmo è sempre un orgasmo, ma la masturbazione ha motivazioni diverse da quelle del sesso con un partner, e ciascuna delle due cose appaga esigenze diverse, che l’altra non è in grado di soddisfare”.

Se da una parte tuo marito deve tener conto dei tuoi sentimenti, Pornos, anche tu devi accettare il fatto che tuo marito ha una sessualità sua e che come tutti ha diritto a uno spazio di autonomia erotica. Cioè ha il diritto di avere fantasie che non riguardano te, proprio come tu hai il diritto di avere fantasie che non riguardano lui. A patto che le sue fantasie non consumino tutta la sua energia erotica, cioè finché non trascura le tue esigenze e finché può dedicarcisi senza trascurare o mettere in pericolo i vostri figli, tentare di esercitare un controllo sulla sessualità in solitaria di tuo marito è superfluo e avventato, perché crea conflitti.

Dopo aver risposto alle tue domande, Pornos, Sprankle vorrebbe farne una a te.

“Pornos dice che lui, il marito, è soddisfatto della loro vita sessuale, ma lo è anche lei? Il marito appaga le sue esigenze? Può masturbarsi anche lei quanto vuole? Ha rapporti abbastanza spesso? Ci sono stati casi in cui ha preso l’iniziativa per fare sesso e il marito l’ha rifiutata perché quel giorno si era già masturbato? Ciò indicherebbe che la frequenza con cui lui si masturba interferisce con la soddisfazione sessuale di lei e sarebbe decisamente un problema. Se lei glielo avesse comunicato, insieme alla rabbia e all’insicurezza, e lui continuasse a chiudersi in bagno, sostanzialmente sminuendo le esigenze e i sentimenti di lei, ciò sarebbe un problema ancora più grande”.

Se però in generale sei soddisfatta, se lo sei abbastanza (che è davvero il meglio che ciascuno di noi può sperare) e tuo marito non trascura né te né i vostri figli, e compie uno sforzo autentico per masturbarsi quando hai meno probabilità di “scoprirlo” (cioè non per farlo di nascosto da te, ma per una premura nei tuoi confronti), dovrai fartene una ragione quando ti accorgi che la porta del bagno è chiusa per quel motivo.

“Sono pur sempre due individui, anche all’interno della relazione”, conclude Sprankle, “e come tali hanno bisogno di spazi e tempi per sé. E quel tempo per sé, ogni tanto, può anche significare chiudersi in bagno, e non deve importare se è per masturbarsi guardando video porno sul telefono o per fare la cacca”.

