Pochi giorni dopo il suo insediamento a giugno, il presidente del Burundi Évariste Ndayishimiye ha messo fine a mesi di negazionismo ufficiale sul nuovo coronavirus ordinando una campagna di test a tappeto nella capitale commerciale del paese, Bujumbura. La decisione non sorprende: il suo predecessore, Pierre Nkurunziza, che aveva preso sotto gamba il virus e aveva affidato la salute del Burundi alla grazia di Dio, ha pagato un prezzo molto alto per la sua noncuranza. È morto, quasi sicuramente di covid-19 .

È quello che sta già succedendo in Sudafrica, il paese più colpito del continente, dove i casi registrati raddoppiano ogni due settimane e i reparti di terapia intensiva dei centri di cura di Johannesburg e Città del Capo sono pieni. Di questo passo si rischia che entro l’inizio di agosto più di un milione di sudafricani sia infettato. I morti sono ormai 5.100, un dato in rapida crescita. Il responsabile della sanità della provincia di Gauteng ha seminato il panico quando ha dichiarato, erroneamente, che si stavano preparando 1,5 milioni di tombe per i morti. Il presidente Cyril Ramaphosa, in un discorso in cui paragonava il virus a una tempesta in arrivo con i venti freddi dell’emisfero australe, ha avvertito che poche parti del paese saranno risparmiate.

Non tutta l’Africa è stata colpita gravemente. Alcuni paesi come il Botswana, la Namibia e il Gambia hanno registrato pochi contagi e quasi nessun morto. L’isola di Mauritius è riuscita a bloccate le infezioni importate dall’estero e da quasi tre mesi non registra contagi avvenuti sul suo territorio.

“Inizialmente avevamo pensato che sarebbe stato un disastro enorme”, dichiara Mo Ibrahim, l’imprenditore sudanese a capo di una fondazione che premia i governi virtuosi dell’Africa. “Finora i numeri ci hanno mostrato uno scenario diverso. I governi africani hanno probabilmente risposto meglio di quelli di Regno Unito e Stati Uniti. Per fortuna sembra che in Africa non piacciamo al virus”.

Una nuova fase

Tuttavia i nuovi picchi di contagi in vari paesi stanno smorzando quest’ottimismo. Tra gli stati maggiormente colpiti, più della metà dei casi si concentra in cinque paesi – Sudafrica, Egitto, Algeria, Nigeria e Ghana – anche se questo dato riflette in parte la maggiore capacità di questi paesi di effettuare i test.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, in 22 dei 54 paesi del continente i nuovi casi sono più che raddoppiati nell’ultimo mese e sono stati registrati notevoli aumenti in Etiopia, Kenya, Camerun e Gibuti. Dopo un lungo periodo in cui la maggior parte dei contagi in Africa erano importati, spesso dall’Europa, due terzi dei paesi del continente hanno registrato infezioni avvenute localmente.