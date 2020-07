“Haouzhu” non è il vero nome dell’allevatore. Significa “istrice” ed è così che lo chiamano i compaesani. Wang catturò il primo a soli vent’anni. Oggi ne ha trecento e rifornisce decine di contadini della zona. Non in questo periodo, ovviamente. Da quando il nuovo coronavirus ha cominciato a diffondersi a partire da un mercato di Wuhan, gli istrici figurano su una lista di animali selvatici la cui carne è proibita.

A Pan Mei, 37 anni, la carne di istrice piace bollita: il sapore si mantiene e la pelle si ammorbidisce. Suo marito Wang Haouzhu, 35 anni, non è d’accordo. L’istrice è buono soprattutto arrostito, così diventa croccante. “Come l’anatra alla pechinese, ma più gustoso”. Wang si accende un’altra sigaretta e incrocia i piedi scalzi standosene seduto sul comodo divano di pelle. L’aria condizionata rinfresca il piccolo ufficio. Siamo solo a maggio, ma nella provincia meridionale di Guangdong fa già parecchio caldo. Poco lontano dalle rive del Dong, un affluente orientale del fiume delle Perle, si stende la valle verde in cui Wang e Pan allevano i loro istrici.

Dell’istrice non si butta via niente: i suoi aculei sono ottimi per pescare e se ne può ricavare un infuso che abbassa la pressione

Wuhan si trova a centinaia di chilometri di distanza e Wang non crede a questa teoria. A suo avviso gli animali selvatici sono sanissimi. “Non si ammalano mai. Bisogna mangiarli proprio per proteggersi dai virus”. Dell’istrice non si butta via niente: i suoi aculei, per esempio, sono ottimi per pescare, e se ne può ricavare un infuso che abbassa la pressione.

Le piccole code dei roditori, di un bianco quasi trasparente, si agitano nelle gabbie al margine del bosco. Questi animali notturni, miopi e leggermente intontiti, diventano attivi solo al tramonto, spiega Wang, che poi dà dei colpetti di bastone al cancello di metallo: gli istrici, spaventati, sollevano gli aculei.

La “selvaticità” degli istrici è un punto controverso nel dibattito intorno alla nuova legge che vieta il commercio e il consumo di certi animali. Wang li cattura nei boschi e li fa accoppiare. Mi indica le gabbie più grandi, di circa un metro quadrato. Sulla sabbia gialla corre una striscia scura. “Sangue”, dice Wang. “Il piccolo è nato due ore fa”. Un cucciolo delle dimensioni di una cavia se ne sta attaccato alla madre. Il padre è nella stessa gabbia. “Sono animali con un autentico istinto familiare. Non vanno separati”. Un istrice passa attraverso un buco nella rete della gabbia vicina. “Tornerà. Si ricongiungono sempre alla famiglia”. Nello stesso istante un grosso esemplare s’infila tra i cespugli alle spalle dell’allevatore. Mentre Pan Mei va a recuperare una rete per catturarlo, Wang scruta le foglie con le mani sui fianchi. Lancia un sasso tra i cespugli, ma l’animale non si fa vedere.

Una zona grigia

Gli istrici fanno parte della lunga lista di specie poco tutelate dalle leggi in vigore. In natura sono protetti, ma è consentito allevarli, come anche i pangolini (si dice che il virus sia stato veicolato a Wuhan proprio da un pangolino). A quattro mesi dall’inizio della pandemia, tutti sanno che il 75 per cento dei virus umani arriva dagli animali selvatici. Il governo ha già deciso di mantenere il divieto sul commercio e sul consumo delle specie selvatiche, varato con grande rapidità a fine febbraio. Le organizzazioni che si battono per la salvaguardia della biodiversità se ne rallegrano, ma non è abbastanza. Se mai c’è stato un buon momento per entrare in azione, è questo. “La pandemia è il risultato di uno squilibrio tra esseri umani e animali. Cavalchiamo l’onda del covid. Molti sono d’accordo ad ampliare la legislazione esistente”, spiega Li Shuo del ramo pechinese di Greenpeace. Si deve passare da una legge che salvaguarda le specie selvatiche a rischio a una che promuova la biodiversità.

Zhou Jinfeng dirige la Fondazione cinese per la biodiversità e lo sviluppo sostenibile (Cbcgdf) e auspica un divieto sull’impiego di tutte le specie animali nella medicina tradizionale. La sua organizzazione conta cinquanta collaboratori e diecimila volontari in tutto il paese. Dall’inizio della pandemia, il numero di volontari non fa che aumentare. “Siamo sostenuti da duecento ong, lavoriamo come una squadra”.

È un dibattito complesso, in cui entrano in gioco molti interessi oltre a quelli degli animali. Secondo le stime dell’Accademia cinese per l’ingegneria, nel 2017 l’industria dell’allevamento degli animali selvatici valeva 68,5 miliardi di euro. Negli ultimi anni la Cina ha destinato risorse ingenti alla promozione dei farmaci tradizionali. Nel 2020 i produttori hanno ricavato 1,58 miliardi di yuan, pari a 204 miliardi di euro, dalla cosiddetta Tcm (medicina tradizionale cinese): un terzo del mercato farmaceutico cinese nel suo complesso. In genere si tratta di erbe in polvere e pillole, ma a volte gli ingredienti sono più controversi. Tigri ed elefanti sono chiaramente protetti, ma l’impiego di aculei di istrice per la produzione di farmaci si trova in una zona grigia.