La tensione è rimasta elevata fino all’ultimo minuto. All’inizio dell’intervista Trump ha dichiarato di essere “di cattivo umore” e ha continuato a sostenere che le probabilità di successo della trattativa erano appena del cinquanta per cento. L’accordo è stato raggiunto a cinque giorni dalla scadenza del primo agosto, fissata da Trump per l’imposizione di dazi punitivi del 30 per cento sulle esportazioni europee.

L’imposta generale del 15 per cento si applicherà anche ai semiconduttori e al settore dell’automobile, colpito al momento da imposte del 27,5 per cento all’ingresso sul territorio statunitense. Secondo Von der Leyen i dazi riguarderanno anche i prodotti farmaceutici, nonostante inizialmente Trump avesse dichiarato che non voleva includerli nell’accordo.

Il compromesso trovato dal presidente degli Stati Uniti e dalla sua invitata, a cui Trump ha attribuito l’inesistente titolo di “presidente dell’Unione europea”, prevede dazi doganali del 15 per cento sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti. Si tratta di un leggero ribasso sulle tariffe rispetto al 20 per cento annunciato da Trump il 2 aprile, in occasione del suo Liberation day.

Sono previste esenzioni per varie categorie, tra cui il settore dell’aeronautica, alcuni prodotti chimici, diverse derrate agricole e le cosiddette materie prime “critiche”, a cui non sarà applicato alcun diritto di dogana. L’acciaio e l’alluminio, attualmente tassati al 50 per cento all’ingresso negli Stati Uniti, saranno al centro di trattative separate.

Gli Stati Uniti sono di gran lunga il primo partner commerciale dell’Europa, con 532 miliardi di euro di beni esportati nel 2024. Con dazi del 15 per cento, la speranza è che il trauma possa essere assorbito. “È un tasso asimmetrico, ma quanto meno non è proibitivo per la maggior parte dei settori”, sottolinea un diplomatico europeo.

Diversi punti sono ancora da chiarire, anche perché la Commissione europea non ha un potere reale in alcuni ambiti. Per esempio Bruxelles non può effettuare ordini sui mercati del petrolio e del gas. Se l’accordo dovesse davvero comportare un incremento dell’acquisto di gas naturale liquido dagli Stati Uniti, le ambizioni climatiche europee potrebbero essere compromesse. Inoltre, com’è evidente, la Commissione non può fare investimenti per conto delle imprese. Eppure tutto questo non ha impedito a Trump di pavoneggiarsi, come gli europei si aspettavano.

“Siamo costretti a piegare la schiena”, si rammarica il diplomatico citato in precedenza. Poco incline alla retorica populista, la Commissione non ha interesse a usare il linguaggio trumpiano. Dichiarandosi vittoriosa o lasciando trapelare troppo il proprio sollievo, Von der Leyen potrebbe infatti rischiare pesanti contraccolpi.

Resta il fatto che le ambizioni europee si sono progressivamente ridimensionate. Inizialmente le Commissione sperava di convincere Washington a creare una zona di libero scambio transatlantico con dazi dello zero per cento da entrambe le parti, prima di comprendere che per il presidente statunitense era una questione molto emotiva. Poi Bruxelles ha creduto di poter trovare un accordo che prevedesse dazi del 10 per cento sulle importazioni europee, con un sistema di deroghe per il settore dell’automobile, fino a quando Trump ha sventolato la minaccia del 30 per cento.