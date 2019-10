Chris Hadfield, lassù nello spazio

Questo articolo è uscito il 20 dicembre 2013 nel numero 1031 di Internazionale. L’originale era uscito sul quotidiano britannico The Guardian con il titolo Chris Hadfield: in space ‘you recognise the unanimity of our existence’ .

Hadfield, 54 anni, sorseggia un caffè da una tazza con il logo della Nasa nel giardino d’inverno della sua casa di Stag island, un rifugio pittoresco trecento chilometri a ovest di Toronto. Da quando è tornato dallo spazio, un anno fa, ha dovuto affrontare un problema tipico degli astronauti della vecchia scuola, un problema che l’indifferenza generalizzata per i programmi spaziali non ha affatto cancellato: non semplicemente la celebrità, ma una sorta di stupita adorazione. Di recente, durante un evento gli è stato chiesto davanti a cinquemila persone: “Qual è il significato della vita?”. Il video musicale che ha girato mentre era in orbita, una versione di Space oddity di David Bowie, è stato visto duecento milioni di volte. Le competenze di Hadfield sono straordinarie: è un pilota di caccia, un pilota collaudatore e un ingegnere aeronautico in grado di agganciare un razzo (“Non è come parcheggiare una macchina”). Ma non è per questo che il mondo lo adora. Delle centinaia di astronauti che sono andati nello spazio, nessuno ha umanizzato quest’impresa come ha fatto lui. È strano considerare come eccezionali quella sua maldestra esibizione con la chitarra e lo scambio di tweet con William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), ma nel contesto della stazione spaziale lo erano. Per la prima volta sembrava un’estensione della Terra. La sera prima della nostra intervista, mi racconta, ha fatto una passeggiata sul lungofiume e, guardando in alto, ha individuato il passaggio in cielo della Stazione spaziale internazionale, un puntino di luce nell’oscurità. “Io vivevo lassù”, ha riflettuto, con una disinvoltura che lascia di stucco.

Stare nello spazio è un’esperienza che disorienta. Nei primi giorni trascorsi in orbita la maggior parte degli astronauti scruta la Terra cercando qualcosa che gli ricordi casa. I russi cercano i loro grandi laghi, gli statunitensi le catene montuose. Chris Hadfield, ex comandante della Stazione spaziale internazionale, cercava la Plank road, una superstrada costruita nell’ottocento che attraversa l’Ontario del sud, in Canada. “L’hanno messa lì centocinquant’anni fa, e dall’orbita riuscivo a vederla perfettamente. Ehi! Io vengo da lì!”. Poi, dopo qualche giorno, la percezione si allarga “e cominci a vedere il mondo nella sua interezza”.

Hadfield è molto bravo a descrivere le sue esperienze, e non è detto che questo sia un talento tipico degli ingegneri (lui stesso, in modo molto diplomatico, ha detto di un ex collega super intelligente: “Forse non era molto portato per le relazioni interpersonali”). Ma dà anche l’impressione di essere una persona tranquilla: “Sembro un poliziotto”, osserva con sarcasmo quando sente dire che molte persone lo ritengono interessante, una cosa che sua moglie Helene trova divertente. In realtà somiglia a un professore di biologia, forse per i baffi e l’entusiasmo giovanile. “Te lo chiedono in continuazione: quand’è che le persone normali potranno andare nello spazio? Be’, io sono più o meno una persona normale”. A casa Hadfield non è oggetto di adorazione. Chiede a un fotografo di non fotografare le sue scarpe, perché Helene le odia e lo ucciderebbe se le vedesse in una foto. “Sei una moglie meravigliosa”, le dice quando gli porta dell’altro caffè, ed Helene risponde fulminandolo con lo sguardo.

Ritorno alla banalità

Queste qualità sono state utili per evitare il rischio di una sindrome che, come da tempo riconosce la Nasa, colpisce gli astronauti rientrati sulla Terra: il calo di tensione e il ritorno alle difficoltà della vita di tutti i giorni dopo un viaggio nello spazio. Quando è decollato dal Kazakistan lo scorso anno, Hadfield era già un veterano al suo terzo viaggio nello spazio, ma era comunque preparato alla possibilità di non sopravvivere alla deformazione mentale prodotta dalla missione. Questa volta non avrebbe semplicemente compiuto un viaggio nello spazio: avrebbe vissuto per sei mesi con altre cinque persone su una stazione spaziale grande quanto una casa di cinque stanze. “Siamo come una piccola città”, dice. “Dobbiamo avere a bordo ogni singola competenza esistente in una città. Siamo in sei, poi tre partono e li sostituiscono altri tre. Ma se hanno un problema lungo il tragitto, allora restiamo in tre. Perciò ogni trio che va in orbita deve saper fare tutte le cose necessarie per tutta la durata della permanenza nella stazione”. E se qualcosa va storto? Se un dottore a bordo dovesse morire? Sorride. “Nessuno può venire a prenderci”.

Nel 1992, quando Hadfield fu selezionato per il programma spaziale del Canada, non pensava di avere davvero la possibilità di andare nello spazio. La maggior parte degli astronauti non lo fa. Dopo vent’anni di addestramento in qualsiasi ambito – dalla medicina d’urgenza (Hadfield è in grado di compiere piccoli interventi chirurgici) al russo (che parla fluentemente) – si può anche finire dietro a una scrivania, sia pure l’emozionante scrivania del centro di controllo della missione.

Per Hadfield era già un miracolo poter fare l’addestramento. Prima del 1983 il Canada non aveva neanche un programma spaziale. Infatti, nel 1969, quando a nove anni Hadfield vide Neil Armstrong passeggiare sulla Luna e decise di diventare un astronauta, il suo era un obiettivo decisamente assurdo. O, per dirla con le sue parole, “assurdo, ma non impossibile. Pensate ad alcune cose che consideriamo professioni: guardate America’s next top model o le Olimpiadi. Queste sono cose assurde. Ma siamo esseri umani, e queste sono le cose che facciamo. Perciò ho pensato: che diamine, a me interessa”.

Finora ha partecipato a due passeggiate spaziali, una cosa che solo duecento persone hanno fatto nella storia. Ha pilotato una navetta Soyuz, a bordo della quale si hanno solo quattro secondi di tempo di reazione tra l’avaria del sistema e la morte. Il suo sangue freddo l’ha avvantaggiato fin dall’inizio. Hadfield ha fatto l’addestramento nell’aeronautica canadese (il padre era un pilota di linea per Air Canada), è stato selezionato da una scuola per piloti collaudatori e, alla fine, ha ottenuto un posto nel programma spaziale, che aveva reclutato quattro persone tra più di cinquemila candidati. In quell’occasione, e più tardi alla Nasa, ha superato test che avrebbero fatto impazzire la maggior parte di noi anche solo al livello teorico. I futuri astronauti sono sottoposti a esperienze potenzialmente stressanti, come la claustrofobia, per eliminare paure che potrebbero compromettere una missione. “Ti chiudono in una grande palla da spiaggia, sei completamente al buio e non ti dicono quando ti faranno uscire. Se per te è un problema, non sarai selezionato”. E lui come aveva reagito? “È stato fantastico. Ero in un luogo piccolo, oscuro, con una buona areazione e niente da fare per un po’. Bello”. Poiché c’era la possibilità che nessuna di queste competenze fosse usata nello spazio, Hadfield ha sviluppato una singolare filosofia: “Ogni cosa che impari ti fa sentire più a tuo agio. È un consiglio che do sempre ai ragazzi: se qualcuno ha voglia di insegnarvi qualcosa gratis, cogliete l’opportunità. Fatelo. Ogni volta. Vi permetterà di avere maggiori probabilità di successo. È un bel modo di affrontare la vita”.

Questa è una delle lezioni contenute nella nuova autobiografia di Hadfield, An astronaut’s guide to life on Earth, in cui sfrutta le sue esperienze nella stazione spaziale e durante gli anni di addestramento. Il consiglio è in gran parte controintuitivo: quando ti ritrovi a pilotare quella che è in effetti una grande bomba in orbita, è una buona idea “mettere a frutto anche le piccole cose”. La domanda principale che si pone un astronauta nei dieci pericolosissimi minuti dopo il decollo è: “Ok, qual è la prossima cosa che potrebbe uccidermi?”. Per farsi un’idea del pericolo: “Qualsiasi aeroplano sul quale abbiate viaggiato ha fatto migliaia di voli prima di prendere a bordo il suo primo passeggero. Migliaia. I veicoli all’inizio sono poco sicuri. Noi abbiamo fatto volare lo shuttle solo 135 volte in tutto. Ogni singolo volo è stato un volo di collaudo estremo. Con rischi molto alti”.