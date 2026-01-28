Ma non ci sarà nessun alleggerimento delle tasse sui prodotti agricoli: l’agricoltura, che rimane un settore molto delicato, è stata esclusa dai negoziati. Né Bruxelles né New Delhi volevano suscitare manifestazioni di protesta.

Entrambe le parti sottolineano che l’accordo ridurrà i dazi doganali su diversi prodotti, come i vini e gli alcolici europei. Gli indiani potranno invece ottenere facilitazioni sull’esportazione di prodotti tessili, beni elettronici, farmaci e diamanti. Il governo di Narendra Modi è determinato a trovare nuovi sbocchi commerciali per questi settori, che danno lavoro a milioni di indiani.

Al termine del vertice del 27 gennaio, le due parti hanno annunciato la fine dei colloqui sull’accordo di libero scambio, ultima tappa prima della firma ufficiale del documento, prevista “tra otto e dodici mesi”, secondo un diplomatico europeo. Andranno definiti gli aspetti giuridici del testo. Seguiranno poi il via libera degli stati dell’Unione e la ratifica del parlamento europeo.

Ci sono voluti 19 anni per arrivare a questo risultato. La visita a New Delhi della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del consiglio europeo Antonio Costa ha chiuso un negoziato con l’India che sembrava interminabile.

Il 26 gennaio c’era ancora qualche incertezza sulla tassa sul carbonio alle frontiere (Cbam), imposta dall’Unione europea sulle importazioni di prodotti inquinanti. L’India ha chiesto anche esenzioni per l’acciaio e l’alluminio.

Negli ultimi anni il Regno Unito e gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto una liberalizzazione almeno parziale. Ma stavolta Bruxelles e Nuova Delhi volevano un accordo a tutti i costi, anche al prezzo di lasciare irrisolti alcuni capitoli. “Non possiamo permetterci di fallire. Dobbiamo concludere”, ci aveva detto pochi giorni fa la fonte diplomatica già citata, mentre i negoziatori stavano mettendo a punto gli ultimi dettagli.

Anche se ha aumentato la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’India continua a dipendere dal carbone e le sue emissioni di gas serra sono destinate a crescere

Sei mesi dopo, l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha cambiato tutto.

I negoziati erano cominciati nel 2007, si erano interrotti nel 2013 ed erano ripresi nel 2022, rimanendo poi a lungo in una situazione di stallo. Nella primavera del 2024 un negoziatore aveva confessato la sua delusione: “Non stiamo facendo progressi sufficienti. L’Europa deve rivedere il suo atteggiamento con l’India, e New Delhi deve rendersi conto che l’Unione europea non è la Norvegia”.

Fin dal suo arrivo alla Casa Bianca, Trump ha avviato una guerra commerciale senza quartiere. E l’India è stata attaccata con particolare violenza: la maggior parte delle sue esportazioni verso gli Stati Uniti è stata tassata al 50 per cento. I negoziati per un accordo di libero scambio avviati un anno fa non hanno ancora portato nessun risultato. All’inizio di gennaio del 2026 il segretario statunitense al commercio, Howard Lutnick, ha accusato il primo ministro indiano Modi di aver offeso Donald Trump rifiutandosi di telefonargli.

A quanto pare, inoltre, il presidente statunitense non ha digerito l’atteggiamento degli indiani dopo il breve conflitto armato con il Pakistan del maggio 2025. Trump sosteneva di aver messo personalmente fine allo scontro, ma il governo di New Delhi ha rifiutato di ringraziarlo.

In questo contesto, gli indiani stanno cercando altri sbocchi per le loro esportazioni, in particolare in Europa. Tra il 2024 e il 2025 l’India ha concluso accordi di libero scambio con il Regno Unito e i paesi dell’Aels (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Stretta nella morsa tra l’aggressività commerciale della Cina, con cui ha registrato un deficit di 300 miliardi di euro nel 2025, le mire espansionistiche della Russia a est e quelle di Trump sulla Groenlandia, anche l’Europa è alla ricerca di nuovi partner affidabili. Le minacce del presidente degli Stati Uniti hanno ritardato la ratifica da parte del parlamento europeo dell’accordo commerciale concluso nell’agosto del 2025.