Il Bell hotel di Epping ne ha viste tante da quando è stato costruito nel sedicesimo secolo. Era una locanda di posta al servizio dei viaggiatori di passaggio dalla storica città mercato dell’Essex e diretti a Londra, ventiquattro chilometri a sudovest. È stato a lungo un posto frequentato da forestieri, anche se non sempre benvenuti: il piccolo parco di fronte prende il nome da un faro che, secondo le leggende locali, era stato costruito per segnalare le invasioni.

Anche se oggi è avvolto da brutte aggiunte degli anni sessanta che lo hanno privato di qualsiasi cosa si avvicini al fascino, questo edificio modesto, vicino a terreni agricoli e a un campo da cricket, è un luogo improbabile per l’inizio di una potenziale crisi politica.

Ma è proprio ciò che il governo potrebbe dover affrontare dopo che pochi giorni fa la corte suprema ha stabilito che usare l’hotel per ospitare richiedenti asilo, come ha fatto il ministero dell’interno, è contro le norme urbanistiche. Il consiglio distrettuale di Epping Forest (nel territorio della Grande Londra) aveva presentato un ricorso quando l’albergo era diventato un punto focale delle proteste contro i rifugiati dopo che un uomo di origine etiope ospitato lì era stato arrestato e incriminato per presunta violenza sessuale su una ragazza di quattordici anni.

I protagonisti delle proteste e il consiglio comunale guidato dai conservatori hanno esultato, ma le implicazioni dell’espulsione dei 140 residenti dell’hotel, tutti maschi, e il loro invio in località ancora sconosciute potrebbero essere molto più ampie. Decine di autorità locali, alcune delle quali coinvolte nelle proteste, stanno valutando ricorsi simili, che potrebbero mandare in tilt l’intero piano del governo per i richiedenti asilo e che, come ha ammesso una fonte interna, hanno “sconvolto” il ministero.