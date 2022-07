L’ultima volta che Joe Biden era stato in visita ufficiale in Medio Oriente era il marzo 2016. Lui era il vicepresidente degli Stati Uniti. Alla Casa Bianca c’era Barack Obama. Otto mesi dopo Donald Trump avrebbe sfidato Hillary Clinton alle elezioni presidenziali, ma molti all’epoca consideravano la sua ascesa al potere una distopia impossibile. I rapporti con Israele erano tesi: Washington era restia ad appoggiare senza riserve la politica espansionistica di Tel Aviv nei confronti dei palestinesi. Israele aveva rapporti diplomatici solo con due paesi arabi: l’Egitto e la Giordania.

In Arabia Saudita il ministro della difesa, Mohammed bin Salman, figlio del re Salman, in carica da un anno, cominciava a emergere come uomo forte del paese e aveva lanciato un’operazione militare, presentata come rapida e indolore, nel vicino Yemen. Il giornalista saudita Jamal Khashoggi scriveva regolarmente commenti su Al Arabiya e Middle East Eye e compariva sui mezzi d’informazione internazionali, cominciando a entrare in contrasto con le autorità per le sue posizioni critiche. L’accordo sul nucleare iraniano, in vigore da meno di un anno, sembrava reggere.

Sei anni dopo, nella sua prima visita nella regione da presidente, Biden troverà un Medio Oriente molto diverso. Come scrive Patrick Kingsley sul New York Times, “le alleanze, le priorità e le relazioni con gli Stati Uniti sono cambiate in modo significativo”. La sua visita comincia oggi, 13 luglio, in Israele e in Palestina, e si conclude fra tre giorni in Arabia Saudita. E questi paesi rappresentano più di qualunque altra realtà le evoluzioni e gli sviluppi, ma anche gli immobilismi e le cancrene, che hanno caratterizzato la regione in questi anni.

Nuove dinamiche, vecchi problemi

Le eredità più rilevanti lasciate in Medio Oriente dai quattro anni di presidenza Trump sono state probabilmente due. La prima è quello che lo stesso ex presidente ha definito l’“accordo del secolo”, ma in molti hanno invece respinto come “una farsa”, che prevedeva l’annessione da parte di Israele di ampie porzioni della Cisgiordania. La seconda è la promozione dei cosiddetti accordi di Abramo con cui Israele ha normalizzato i rapporti con altri tre paesi arabi – Bahrein, Marocco ed Emirati Arabi Uniti – considerati “un tradimento” dai palestinesi. Non bisogna dimenticare poi l’uscita dall’accordo sul nucleare iraniano, decisa in modo unilaterale da Trump nel maggio 2018. Per il resto, più in generale, la sua amministrazione ha attuato una politica di disimpegno dal Medio Oriente, cercando di intervenire il meno possibile e violando anche alcuni impegni presi, come dimostra la decisione di abbandonare gli alleati curdi in Siria nel 2019.

Quando è entrato in carica come presidente, Biden ha promesso di rimodellare la politica estera statunitense in Medio Oriente, mettendo l’accento sulla promozione della democrazia e dei diritti umani. In realtà, sottolineano Aamer Madhani e Darlene Superville sull’Associated Press, “ha avuto difficoltà su vari fronti a separare significativamente il suo approccio da quello dell’ex presidente Donald Trump”. In molti hanno criticato Biden per aver cambiato atteggiamento nei confronti dell’Arabia Saudita – che aveva definito una stato “paria” per la pessima situazione dei diritti umani – e in particolare di Mohammed bin Salman, detto Mbs, nel frattempo diventato principe ereditario e protagonista della scena politica mondiale, accusato di aver ordinato l’omicidio a Istanbul nel 2018 di Jamal Khashoggi.