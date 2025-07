Un ricercato per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, e sotto processo per corruzione, che candida un pluri-imputato e condannato in via definitiva, che ha appena bombardato un altro paese, al premio Nobel per la pace. È successo anche questo il 7 luglio alla Casa Bianca, quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è sporto sopra un tavolo apparecchiato intorno al quale erano seduti tutti uomini bianchi e attempati (a eccezione di sua moglie e della capa di gabinetto Susie Wiles) per consegnare una lettera al suo ospite, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Voglio presentarle, signor presidente, la lettera che ho inviato al comitato per il premio Nobel”, ha detto Netanyahu. “La candida al Nobel per la pace, che lei merita e dovrebbe ricevere”. Trump l’ha aperta, l’ha osservata e poi ha detto: “Grazie molte. Non lo sapevo. Venendo da lei in particolare è molto significativo”.

Netanyahu, che resterà fino a oggi negli Stati Uniti dove sta svolgendo una serie di incontri e riunioni, è apparso molto soddisfatto. E comprensibilmente. È al riparo dal mandato d’arresto emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale (Cpi) perché Washington non ne riconosce la giurisdizione. È ospite di Trump per la terza volta da quando il presidente si è reinsediato a gennaio. E questa volta è tornato da vincitore, dato che ha appena inferto un duro colpo al nemico iraniano in dodici giorni di attacchi e bombardamenti.