Questa settimana sul sito di Al Jazeera è uscito un articolo curioso che si chiede perché i confini dei paesi africani sono così strani, a volte dritti e squadrati, altre molto frastagliati e irregolari. E soprattutto: perché il Gambia è così sottile e perché ci sono tre paesi chiamati Guinea e due Congo? Come risaputo, le frontiere africane furono in gran parte disegnate a tavolino in una conferenza a Berlino di 140 anni fa, in cui le grandi potenze europee decisero come spartirsi l’Africa, un territorio ricco di risorse utili – ieri come oggi – ad alimentare il loro sviluppo industriale.

È impressionante il confronto tra la mappa dell’Africa nel 1880, quando appena il 10 per cento del territorio era sotto il controllo europeo e dell’impero Ottomano, principalmente lungo le coste, e la mappa del 1914, quando il 90 per cento dell’Africa era dominato da pochi stati europei. Molti di questi governi agivano con la pretesa di “sviluppare e civilizzare” – come fu scritto nel documento che fu firmato il 26 febbraio 1885, alla fine della conferenza – quello stesso continente che fino a cent’anni avevano sfruttato riducendone gli abitanti in schiavitù.