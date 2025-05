“La storia culturale del continente si può dividere in tre grandi fasi: l’Africa prima della conquista dei bianchi, quella sotto la dominazione coloniale e quella di oggi, che si sforza di trovare la vera immagine di se stessa”. Nel 1971 un giovane James Ngugi rifletteva sulle prospettive dei paesi africani di recente indipendenza su The Unesco Courier, il mensile pubblicato dall’organizzazione culturale delle Nazioni Unite (l’articolo è stato tradotto nel volume Viva l’indipendenza della collana Internazionale storia).

In quegli stessi anni, in linea con l’imperativo di trovare la vera immagine di se stessi, l’autore nato in Kenya nel 1938 decise di non farsi più chiamare con il nome preso dai colonizzatori britannici, ma di usare il suo nome kikuyu, Ngũgĩ wa Thiong’o. Poeta, drammaturgo e romanziere, è passato alla storia come uno dei più importanti autori africani contemporanei, pubblicato nella famosa collana African writers series della casa editrice Heinemann, insieme a nomi come Chinua Achebe, Ama Ata Aidoo, Nadine Gordimer e Buchi Emecheta. Fu uno dei pochi a raggiungere il successo internazionale usando una lingua africana, il kikuyu.

Nel 1977 fu incarcerato dal governo dell’allora presidente Jomo Kenyatta, il padre dell’indipendenza keniana, per aver scritto, insieme a Ngũgĩ wa Mirii, l’opera teatrale Ngaahika ndeenda (Mi sposerò quando voglio), che criticava il sistema capitalistico adottato dalle nuove autorità. Il successore di Kenyatta, Daniel Arap Moi, lo costrinse all’esilio, prima nel Regno Unito, e poi negli Stati Uniti, dove ha insegnato a lungo all’università. Sempre in odore di premio Nobel per la letteratura, è morto il 28 maggio in un ospedale di Buford, in Georgia, senza ricevere quel riconoscimento letterario a cui, secondo molti, avrebbe avuto diritto.