Un venditore ambulante di mascherine, Boniface Mwangi Kariuki, 22 anni, è diventato l’ultima vittima della brutalità della polizia keniana. Il 17 giugno si trovava sulle strade della capitale Nairobi mentre erano in corso delle manifestazioni per chiedere giustizia per la morte di un insegnante e blogger di 31 anni, Albert Ojwang, ucciso l’8 giugno mentre si trovava in custodia della polizia. Kariuki era ai margini delle proteste quando un agente armato di fucile gli si è avvicinato e gli ha sparato alla testa da distanza ravvicinata. Alla scena hanno assistito anche i giornalisti ed è stata ripresa in video. Il giovane è stato ricoverato in ospedale ed è ancora vivo.

Nel frattempo i manifestanti venivano aggrediti da gruppi di persone assoldate negli insediamenti informali che, armate di fruste, bastoni, pietre e coltelli, hanno fatto il lavoro sporco per conto della polizia e vandalizzato alcune attività commerciali. Secondo la stampa keniana, il sabotaggio delle proteste era stato pianificato in anticipo, con la connivenza di noti politici, per fermare sul nascere le contestazioni scoppiate dopo la morte di Ojwang. Alla fine della giornata del 17 giugno il bilancio era di almeno sedici manifestanti feriti ricoverati in ospedale.