Il 25 ottobre gli ivoriani sono chiamati alle urne per eleggere il presidente in un’atmosfera tesa, vista l’esclusione dalla corsa di alcuni oppositori che avrebbero potuto dare del filo da torcere ad Alassane Ouattara, il capo dello stato in carica dal 2011 e in cerca del quarto mandato. Le autorità hanno vietato tutte le manifestazioni che non sono comizi elettorali e attuato un giro di vite che ha portato a più di settecento arresti.

Ouattara, 83 anni, è il favorito. Si candida anche grazie a una riforma costituzionale del 2016, da lui voluta, che ha azzerato il conteggio dei mandati.

I suoi sfidanti sono quattro, ma la più conosciuta è Simone Ehivet Gbabgo, 76 anni, leader del Movimento delle generazioni capaci e moglie dell’ex presidente Laurent Gbagbo. Il marito – che è stato escluso dalla corsa insieme ad altri candidati di peso come l’ex banchiere Tidjane Thiam – ha guidato a lungo il paese, anche durante la guerra civile (2002-2007) ed è stato al centro delle violenze scatenate dalla contestazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2010, vinte da Ouattara. Quella che gli ivoriani ricordano come la “crisi” causò circa tremila morti e si concluse con il drammatico arresto dello stesso Gbagbo e il suo trasferimento alla Corte penale internazionale (che, nel 2021, l’ha prosciolto delle accuse di crimini contro l’umanità).

Da allora Ouattara ha tenuto le redini di un paese che ha saputo imporsi come la “locomotiva dell’Africa occidentale”, scrive Mediapart. “Grazie a una solida politica di investimenti pubblici e alla crescita del settore privato, il paese ha lanciato ampi lavori di modernizzazione delle infrastrutture pubbliche, stradali ed elettriche”.