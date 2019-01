La chiesa cattolica non è un posto per donne

“Le donne nelle posizioni di leadership nella chiesa contribuiscono decisamente a spezzare i circoli clericali chiusi” mentre “le strutture clericali hanno contribuito” in modo determinante al diffondersi degli “abusi sessuali così massicci e al loro insabbiamento”. È stato il cardinale Reinhard Marx, presidente dei vescovi tedeschi e uno dei più stretti collaboratori di papa Francesco, a pronunciare una verità scomoda, ma che in tanti condividono anche dentro la chiesa: se le donne non saranno coinvolte a pieno titolo lì dove si prendono decisioni fondamentali, trovare una via d’uscita allo scandalo degli abusi sessuali sarà molto dura.

Le parole del cardinale tedesco sono state pronunciate lo scorso ottobre durante un’occasione particolare, e cioè l’ultimo sinodo generale in Vaticano dedicato ai giovani. Marx ha citato uno studio della conferenza episcopale tedesca che individuava appunto nella “gestione clericale della chiesa cattolica” una delle ragioni della gravità della vicenda abusi. La chiesa tedesca è tradizionalmente fra quelle più aperte e illuminate, e in passato si è trovata spesso in conflitto con Roma su questi temi.

Nel corso del suo intervento – pubblicato dall’inserto Donne chiesa mondo dell’Osservatore Romano – Marx ha anche aggiunto: “Per amore di credibilità, dobbiamo coinvolgere ancora di più le donne nei compiti di leadership a tutti i livelli della chiesa, dalla parrocchia alla diocesi, alla conferenza episcopale e anche al Vaticano stesso. Dobbiamo volerlo davvero e anche metterlo in pratica!”.

Quella del cardinale tedesco, tuttavia, è una voce isolata fra le alte gerarchie ecclesiali, e anche nel sinodo ha ricevuto poco sostegno. E pensare che proprio durante quell’occasione alcune associazioni di donne cattoliche avevano per la prima volta chiesto di far votare i documenti finali anche alle rappresentanti delle congregazioni religiose femminili. L’appello è caduto nel vuoto.

Stampelle

Tuttavia una rete di movimenti e organizzazioni è attiva ormai da tempo, in particolare nel mondo anglosassone: Voices of faith, Catholic women speak, Women’s ordination conference. In Francia c’è Comité de la jupe. Mentre in Italia alla fine del 2017 è nato il movimento Donne per la chiesa. Svincolato dai settori femminili di organizzazioni storiche come Azione cattolica o dalle Acli, fatica un po’ a trovare spazio ma ci ha guadagnato in libertà di azione e discussione, dialogando con le altre associazioni all’estero.

Nel loro manifesto si legge: “Vediamo che le donne nella comunità esistono nella misura in cui risolvono i problemi dei protagonisti uomini. Tutti uomini. Che si tratti dell’oratorio parrocchiale, di movimenti ecclesiali o di facoltà teologiche, il modello femminile che viene proposto è sempre quello di ‘stampella’ a sostegno delle figure maschili (presbiteri, docenti o mariti)”.

Paola Lazzarini Orrù è la promotrice del movimento, e a proposito del clericalismo – il grande male della chiesa indicato anche da papa Francesco – spiega a Internazionale: “Clericalismo significa centrare ogni autorità, ogni potere, ogni sacralità nelle mani di pochi uomini che sono investiti di un’autorità divina. Questo crea necessariamente una dinamica per cui il potere tende a voler semplicemente replicare e difendere sé stesso. Nel momento in cui creiamo una casta sacerdotale è naturale che questa poi abbia come prima finalità quella di autopreservarsi”.

E se è vero che il papa non ha messo la questione femminile al centro del processo di riforma della chiesa, va notato che allo stesso tempo la sua strategia – aprire processi sugli scandali, allargare la partecipazione e il dibattito, oltre che definire aspetti normativi nuovi – ha consentito quanto meno che si ricominciasse a discutere di questo tema, cosa che finora si era fatta solo nelle periferie estreme della galassia cattolica.

Rompere il silenzio

Nel corso del 2018 è scoppiato il caso degli abusi sessuali commessi dai preti sulle suore. Ne è nata una campagna di denuncia internazionale portata avanti dalle associazioni di donne cattoliche. Di recente nello stato del Kerala, in India, ha fatto molto scalpore la vicenda di una suora delle Missionarie di Gesù stuprata più volte da un vescovo ora dimissionario, monsignor Franco Mulakkal.

“Non parlare della condizione di subalternità della donna nella chiesa”, spiega Paola Lazzarini, “rende possibile tacere su questi abusi. Nel momento in cui alle donne non è consentito far sentire la propria voce, non gli è consentito di entrare nelle stanze in cui si prendono le decisioni, si permette un abuso di potere su di loro, che poi si presenta nelle forme di quello sessuale, ma non c’è solo quello”.