In Cina alzare gli occhi al cielo scatena la censura

Di fianco a lei c’è Liang Xiangyi , una giornalista del sito di finanza Yicai, che a questo punto non riesce più a contenere la propria insofferenza. Guarda schifata la collega, quasi ritraendosi, poi strabuzza gli occhi e li alza al cielo roteandoli, mentre con la testa compie lo stesso movimento in un giro di 180 gradi.

Proliferano i meme Insomma, dopo una premessa degna dell’ouverture del Tannhäuser, Zhang sembra arrivata al dunque e chiede: “Visto che la Cina ha sempre più proprietà statali all’estero per via dell’iniziativa One belt one road [la nuova Via della Seta, ndr], come possiamo proteggere questi beni?”.

Spesso le domande servono a farsi notare, ad autopromuoversi, un fenomeno che non si verifica solo ai summit politici e non è appannaggio dei giornalisti: pongono quesiti stucchevoli e interminabili i laureandi a una conferenza, gli studenti a una presentazione di libri e così via. Qualcuno ritiene che si tratti addirittura di una strategia per occupare tutto il tempo a disposizione senza che si tocchino temi sensibili.

Per chi frequenta questo tipo di eventi, il fatto che i giornalisti cinesi facciano domande infinite e “telefonate” non è una novità. Di solito parlano per almeno un minuto infarcendo il quesito con tutte le formule sdoganate dalla retorica ufficiale. “la piena realizzazione dello spirito del 19º congresso”, “le caratteristiche cinesi”, eccetera, e concludendo in maniera vaga, dando così modo all’interlocutore di rispondere infilando altrettante formule, “secondo quanto indicato dal compagno Xi Jinping”, “il 40º anniversario delle riforme e aperture” e così via, senza dire nulla di sostanziale.

Che colpo! I cinesi impazziscono e fanbaiyan – “roteare gli occhi” – o honglan dazhan, “la grande guerra tra la rossa e la blu” diventa trending topic su tutti i social network, dove ci si divide tra i fan della autopromozionale-istituzionale Zhang e quelli della “ribelle” Liang. Proliferano i meme.

Il lianghui è un rituale stanco e noioso, che non prevede uscite dal seminato. Aggiornamenti estremamente prosaici su questa o quella misura approvata bombardano per giorni i cinesi, che generalmente non se ne interessano. Gli occhi strabuzzati di Liang Xiangyi diventano così un elemento di rottura rispetto a questo andazzo. Due donne contrapposte, una vestita di rosso, l’altra in blu, una ammiccante ed eloquente, l’altra decisa e impertinente.

Più tardi, in una conversazione su WeChat – che per definizione dovrebbe essere privata ma che, chissà come, è trapelata in rete – Liang Xiangyi rincara la dose. Un’amica le comunica che la sua espressione disgustata è finita in televisione, al che la giornalista economica le risponde: “Perché quella di fianco a me si stava comportando da idiota”.

Propaganda e linciaggi

Intanto si è già scatenata la caccia alle streghe digitale: in Cina la chiamano “motore di ricerca di carne umana” (renrou sousuo yinqing), cioè la ricerca di notizie sulla protagonista, condivise in rete e condite spesso da un linciaggio collettivo.

Si scopre che Zhang Huijun ha lavorato alla televisione di stato, Cctv. Ora si presenta abbastanza bizzarramente come “giornalista straniera” che lavora per una rete televisiva statunitense sconosciuta, American Multimedia Tv, con un quartier generale paragonato da qualcuno “a una lavanderia automatica”. Si vocifera che il network sia di proprietà del Quotidiano del Popolo o comunque vicino a mezzi d’informazione statali e questo spiegherebbe sia la scelta della appariscente Zhang come donna immagine, sia la sua domanda intrisa di piaggeria. Propaganda.