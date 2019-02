La macchina delle Olimpiadi invernali di Pechino scalda i motori 

“Le Olimpiadi 2022 sono nate dall’idea di un gruppo di personaggi di provenienza diversa che volevano promuovere gli sport invernali in Cina”, spiega Ettore Santi, un imprenditore italiano che da almeno vent’anni frequenta il mondo degli sport invernali in Cina. Santi ha partecipato alla costruzione dei primi resort, è considerato un esperto anche dalle autorità cinesi che lo invitano a convegni ed eventi sul tema. “Da una parte c’era il consorzio Nordic Ways, composto da promotori europei di eventi sportivi, che hanno avuto l’idea iniziale. Dall’altra, e con ben altro peso, c’era il gruppo Genting, uno dei maggiori conglomerati privati della Malaysia”.

Dalla funivia che ci porta in vetta, lo sguardo spazia su montagne dove si profilano spezzoni della Grande muraglia, mentre dalla filodiffusione in cabina esce musica new age con tanto di uccellini cinguettanti. Il paesaggio è affascinante ma anche inequivocabile: sui picchi e nelle valli non c’è un filo di neve, a parte alcune lingue bianche artificiali prodotte da decine e decine di cannoni, a beneficio degli sciatori.

“In più, con le Olimpiadi invernali, per Xi Jinping si presentava la ghiotta occasione di ospitare un grande evento durante il suo ‘regno’, cioè di celebrare la propria immagine. Le olimpiadi estive si erano già svolte nel 2008 e non c’era speranza che a breve termine fossero di nuovo assegnate alla Cina; e per vari motivi non è sicuro che si riesca a ottenere i Mondiali di calcio”, spiega Ettore Santi.

Nel luglio 2015 la candidatura di Pechino ha avuto successo, anche perché alla fine l’unica concorrente era Almaty, che sarebbe più indicata a ospitare le olimpiadi invernali dal punto di vista naturalistico, ma sconta il fatto che il Kazakistan non ha il peso politico ed economico cinese. Guarda caso, la decisione di assegnare i giochi a Pechino è stata presa durante una riunione del Cio a Kuala Lumpur, in Malaysia.

“A quel punto si è speso anche Xi Jinping”, racconta Santi, “dichiarando che 300 milioni di cinesi possono potenzialmente diventare praticanti di sport invernali, il che ovviamente fa gola a tutti quelli che in giro per il mondo traducono immediatamente con ‘300 milioni di potenziali clienti per attrezzatura, abbigliamento, turismo, eccetera’. Era il 2016 e la patata bollente è passata quindi ai funzionari locali cinesi che hanno cominciato a fare riunioni per decidere se quei 300 milioni fossero un numero reale oppure detto a caso dal presidente. Alla fine hanno deciso che era un numero reale e quindi il problema diventava trovarli, questi benedetti 300 milioni di praticanti di sport invernali, dato che secondo le stime attuali siamo a dieci milioni sì e no”.

La pista elvetica

Li Yuanliang è un maestro di sci originario dello Xinjiang. “Mio padre mi portava a sciare sulle montagne dietro a Ürümqi. Non c’erano né impianti né attrezzature, andavamo su in macchina e poi io scendevo con gli sci, su e giù, su e giù”. In seguito ha partecipato a un progetto della Svizzera, che voleva formare degli insegnanti di sci cinesi per attirare sempre più turisti del celeste impero sulle piste elvetiche. Per qualche anno, Li ha fatto da balia ai praticanti della nuova borghesia cinese sulle nevi di Zermatt, poi ha deciso di tornare a casa e mettersi in proprio, rivendendo le sue competenze svizzere: non a caso, la sua nuova scuola di sci si chiama HelveSki. Siamo a Thaiwoo, uno dei resort di Chongli.

“Guarda, io credo che i famosi 300 milioni del presidente Xi comprendano tutti gli sport invernali, anche quelli sul ghiaccio, come pattinaggio e hockey”, dice Li. Poi sorride: “Faremo del nostro meglio per dare soddisfazione al presidente attirando sempre più persone negli sport invernali. Non so come faremo, ma ci proveremo”.

Quanto alla futura squadra olimpica cinese, Li Yuanliang non ha dubbi: “Li stiamo prendendo da altre discipline, come la ginnastica, quindi sanno fare delle belle capriole. Noi gli insegniamo a sciare e così faranno lo sci acrobatico”. E mentre lo dice, fa proprio il gesto di una piroetta nell’aria.

“All’inizio hanno cercato di promuovere lo sci”, spiega Santi, “ma poi hanno capito che ci vogliono determinate condizioni atmosferiche e naturali che qui non ci sono. Nessun problema, hanno promuovendo promuovendo gli sport su ghiaccio, che in Cina hanno anche una discreta tradizione. Quindi, nel perfetto stile del governo cinese, hanno stabilito delle quote, provincia per provincia, in base alla popolazione e al prodotto interno lordo: voi dovete produrre tot praticanti entro il 2022, per arrivare a 300 milioni come vuole Xi Jinping. Dai praticanti dovrà poi emergere il gruppo di atleti che andrà alle Olimpiadi e anche in questo caso ogni provincia deve garantirne un certo numero. Sono partiti tutti in quarta, poi la cosa è andata scemando. Le province più ricche e con più praticanti di sport, anche se hanno un clima tropicale come il Guangdong, hanno allestito una squadra di sci; altre hanno deviato sugli sport del ghiaccio, come lo Shanxi”.

Tripletta olimpica

Ci aggiriamo tra gli sciatori di Thaiwoo, ne fermo uno che esce un po’ claudicante dalla pista baby: “Vengo dallo Hunan, è la prima volta che scio. Perché lo faccio? Be’, un po’ perché fa bene, ma soprattutto perché è cool”. Nel piazzale di fronte alla pista colpiscono alcuni cartelli pubblicitari di cliniche ortopediche. Santi ridacchia: “Se vai in un pronto soccorso dopo un weekend d’inverno, sembra di stare in un ospedale da campo della prima guerra mondiale”.

Le prime Olimpiadi invernali con poca neve ma con tante capriole si chiamano “Pechino 2022”, ma in realtà saranno suddivise fra tre località: Chongli, Yanqing, nella municipalità di Pechino, e Pechino città. Tra la capitale e Chongli c’è una distanza di 240 chilometri, più o meno la stessa che divide Milano e Cortina, accoppiata italiana che si candida per i giochi invernali del 2026.

A Pechino città ci saranno tutti gli sport sul ghiaccio, ma la vera attrazione sarà il trampolino. Sarà costruito nell’ex acciaieria di Shougang, un enorme, meraviglioso scenario postindustriale dove ha già sede il comitato olimpico. “Darà un tocco in più all’olimpiade”, dice Santi.

A Yanqing – che sta circa a metà strada tra Chongli e Pechino – ci saranno lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, cioè tutte le discipline che necessitano di un forte dislivello, presente solo lì. A Chongli faranno le discipline nordiche, lo snowboard e il freestyle.