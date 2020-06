Il 20 giugno nel nordest della Siberia potrebbe essere stato battuto il record per la temperatura più alta nella storia dell’Artico. A Verchojansk, in Jacuzia, sono stati registrati 38 gradi centigradi, 18 in più rispetto alla media di giugno. È il dato più alto da quando sono cominciati i rilevamenti, nel 1885. A conferma che non si è trattato di un errore di misurazione, il giorno dopo nella stessa località sono stati registrati 35,2 gradi.

Verchojansk si trova un grado di latitudine a nord del circolo polare artico, e in inverno è uno dei luoghi più freddi al mondo, con temperature che spesso scendono oltre i 50 gradi sotto zero. La grande distanza dal mare contribuisce a far oscillare la temperatura verso i due estremi. Ma il rilevamento del 20 giugno non è un caso isolato. È da dicembre che in tutta la Siberia fa molto più caldo del normale. La tendenza si è accentuata con l’inizio della primavera: quello appena trascorso è stato il mese di maggio più caldo mai registrato nella regione. A causa del clima eccezionalmente caldo e secco la stagione degli incendi ha già avuto inizio. Nel 2019 gli incendi erano cominciati a luglio e avevano consumato oltre 3 milioni di ettari. Secondo gli esperti quest’anno il bilancio potrebbe essere molto peggiore.