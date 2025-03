Confrontando i risultati con i dati meteorologici raccolti vicino ai luoghi dove i soggetti avevano vissuto nei sei anni precedenti la raccolta dei campioni, hanno scoperto che per ogni duecento giorni in cui erano stati esposti a temperature superiori a 32,2 gradi la loro età biologica risultava di 3,5 mesi superiore a quella di chi aveva vissuto in luoghi più freschi.

Ricerche precedenti realizzate in Germania e in Giappone avevano già individuato un collegamento tra il caldo estremo e l’invecchiamento biologico.

Ma gli orologi epigenetici non sono una misura perfetta del decadimento fisico, scrive New Scientist. Inoltre lo studio non ha tenuto conto di fattori come l’accesso all’aria condizionata o il tempo trascorso all’aperto, che possono influenzare l’esposizione alle alte temperature. Per valutare meglio i rischi servirebbero quindi studi più approfonditi.