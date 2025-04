Dopo quasi dieci anni di trattative, l’11 aprile a Londra i paesi dell’Organizzazione marittima internazionale (Imo) hanno approvato un accordo per ridurre le emissioni di gas serra delle navi commerciali.

Il trasporto marittimo, che rappresenta circa il 3 per cento delle emissioni globali di gas serra, è uno dei settori economici che hanno fatto meno progressi sul piano della decarbonizzazione. Le navi da carico sono alimentate a olio combustibile pesante (bunker oil), ultimo residuo della raffinazione del petrolio, che è molto economico ma ha un tasso di emissioni elevatissimo.

Esistono alternative a minore impatto, come il gas naturale liquefatto, e sono allo studio tecnologie che eliminino del tutto il ricorso ai combustibili fossili, ma queste soluzioni comporterebbero un significativo aumento dei costi, che secondo le compagnie ricadrebbe sui consumatori e contribuirebbe alla ripresa dell’inflazione.

L’accordo, che dovrebbe entrare in vigore nel 2028, stabilisce due obiettivi per le navi al di sopra di una certa stazza. Il più basso prevede che le navi riducano del 4 per cento il tasso di emissioni per unità di energia consumata rispetto ai livelli del 2008, una soglia che sarà portata all’8 per cento nel 2030. Il più alto prevede riduzioni del 17 e del 21 per cento.

Le navi che non rispetteranno la soglia più alta dovranno pagare cento dollari per tonnellata di anidride carbonica in eccesso, che salirà a 380 dollari a tonnellata per quelle che superano anche la soglia più bassa.