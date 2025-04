La superficie coperta dalla neve sulle catene montuose dell’Hindu Kush e dell’Himalaya si è ridotta del 23,6 per cento rispetto alla media, toccando il livello più basso degli ultimi 23 anni, afferma l’ultimo rapporto del centro di ricerca internazionale Icimod.

Il fenomeno è dovuto all’impatto del cambiamento climatico sul ciclo delle precipitazioni nevose, che sono state meno intense del solito e sono cominciate con più di due mesi di ritardo.

In tutti e dodici i principali bacini idrografici della regione la copertura nevosa è stata inferiore al solito, ma il calo è stato più intenso in quelli orientali, in particolare il Mekong e il Salween, dove la superficie innevata si è ridotta rispettivamente del 51,9 e del 48,3 per cento.