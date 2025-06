Le restrizioni sulla vendita dei sacchetti di plastica sono davvero in grado di limitare la quantità di questi oggetti che finisce in mare, conferma uno studio pubblicato su Science.

I sacchetti di plastica usa e getta sono tra i rifiuti che si trovano più spesso sulle spiagge di tutto il mondo. Oltre a essere estremamente diffusi, sono anche particolarmente soggetti a essere trascinati dal vento fuori dai cassonetti e dalle discariche, finendo nei corsi d’acqua.

La loro forma li rende una minaccia costante per le creature marine, che possono ingerirle scambiandole per prede oppure rimanervi intrappolate dentro. Inoltre si frammentano con facilità, trasformandosi rapidamente in microplastiche.

Per questi motivi negli ultimi anni governi e amministrazioni locali in tutto il mondo hanno adottato vari tipi di norme per limitare la loro diffusione. Ma finora l’efficacia di queste misure non era mai stata valutata in modo sistematico.