Quando Mdou Moctar era piccolo i suoi genitori, molto religiosi, non volevano che suonasse la chitarra. Era la fine degli anni ottanta e non era certo facile trovarne una in mezzo al deserto, nel sudovest del Niger. Così lui si costruì il suo primo strumento usando del legno e una catena della bicicletta. La sfida successiva era raggiungere un pubblico. Moctar, nato nel deserto dell’Azawagh, nel nord del paese, cominciò a suonare ai matrimoni, cantando in tamasheq, la lingua tuareg. Il suo primo album, Anar, fu registrato in Nigeria nel 2008. Il suo stile era definito come assouf, una parola difficile da tradurre in italiano, ma che evoca il blues del deserto. Anar si diffuse in tutto il continente grazie alle persone che se lo mandavano da un telefono all’altro usando il bluetooth.

Oggi suona chitarre Fender e la sua musica, che mescola la tradizione del popolo tuareg con il blues e il rock, fa il giro del mondo. Nonostante questo, non ha lasciato il Niger. Anche se questo significa affrontare ogni giorno le difficoltà in un paese instabile, ancora ostaggio del colonialismo della Francia, che sfrutta l’uranio di questo territorio, e molto pericoloso a causa dei continui attacchi dei gruppi jihadisti.

“Qui la situazione è terribile, le persone continuano a morire e a lasciare il paese. Da quando la Francia e gli Stati Uniti hanno costruito le loro basi militari in Niger, abbiamo problemi con il terrorismo che prima non avevamo”, racconta Moctar, al secolo Mahamadou Souleymane, in collegamento dalla città di Tahoua, dove vive. La linea cade più volte durante l’intervista, a causa dei problemi con la connessione internet. “Qualche giorno fa sono sono uscito da casa per andare a trovare la mia famiglia e sono stato inseguito da un gruppo di jihadisti. Erano sette in moto, armati. Per fortuna con con la mia jeep ho raggiunto un villaggio dove rifugiarmi. Noi tuareg stiamo cercando di unirci il più possibile e di trovare delle armi, così possiamo difenderci, se serve”. La situazione in Niger non può non avere un impatto anche sulla sua vita da musicista. “Ho sempre amato suonare ai matrimoni della mia comunità. Lo facevo fino a qualche mese fa, nonostante gli impegni con i tour all’estero, ma mi sono dovuto fermare, sia per la pandemia sia per gli attentati. Non me la sento di riunire tante persone, quindi quando mi invitano rifiuto, a malincuore”.