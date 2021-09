Nella carriera di ogni artista c’è un disco nel quale provi a fare il grande salto, a passare a un livello successivo. Per Little Simz probabilmente quel disco è Sometimes I might be introvert. È evidente fin dalle percussioni e dal grandioso arrangiamento orchestrale che accompagnano il primo brano, Introvert. La rapper e attrice londinese di origini nigeriane, al secolo Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo, ha solo 26 anni ma è già da tempo un nome di punta del rap britannico (i Gorillaz l’hanno voluta in tour con loro nel 2017). Con questo lavoro le sue ambizioni sembrano cresciute parecchio. Se gli album del passato, nonostante la qualità degli arrangiamenti, inseguivano un’estetica tutto sommato underground e molto legata alla scena hip hop britannica, Sometimes I might be introvert è un affresco ad ampio spettro, che cita i classici della musica nera (Nina Simone, Lauryn Hill, Etta James, lo Smokey Robinson campionato nel pezzo Two worlds apart), pesca dal jazz e dal funk con lo spirito di chi cerca di scrivere un classico.

I 19 brani di Sometimes I might be introvert sono costruiti come un viaggio interiore, con la voce narrante dell’attrice Emma Corrin (che ha interpretato Lady Diana nella serie The crown) che fa collante tra un pezzo e l’altro. Gran parte dei testi sono autobiografici (il brano I love you, I hate you parla del difficile rapporto tra Little Simz e il padre, Little Q racconta la storia di suo cugino, scampato per miracolo alla violenza delle baby gang londinesi), ma affrontano anche grandi temi: il femminismo (Woman), il razzismo e la cultura africana (la splendida Point and kill, dov’è ospite il cantante afrobeat nigeriano Obongjayar).

“Non ci ho riflettuto molto, è venuto fuori in modo naturale. Sentivo che con questo disco dovevo passare a un livello successivo. Ero molto orgogliosa di Grey area, il mio lavoro precedente, ma volevo andare oltre, mettere me stessa e la mia storia personale al servizio della musica”, racconta Little Simz in collegamento su Zoom dagli uffici del suo management a Londra. È seduta su un divano bianco, con i lunghi dread legati sulla testa.