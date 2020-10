Sault, I just want to dance

L’ennesimo progetto musicale che sfrutta l’anonimato per incuriosire gli ascoltatori? No, i Sault non sono solo questo. Di loro sappiamo solo che sono britannici, che al progetto hanno partecipato il produttore Inflo (già al lavoro sullo splendido Grey area di Little Simz e collaboratore di Michael Kiwanuka) e la cantante Cleo Sol, che i proventi dei dischi vanno in beneficenza e che non fanno alcune promozione: niente interviste, video o comunicati stampa.

Ma più che l’anonimato, è la militanza che sta alla base della musica dei Sault: ogni loro canzone è un omaggio alla tradizione della musica nera, nelle note e nel testo, e un invito a resistere contro il razzismo e la violenza. Il loro disco precedente, Untitled (Black is), uscito a giugno, era una risposta all’omicidio di George Floyd.

L’ultimo album in ordine di tempo, Untitled (Rise), il quarto pubblicato in 18 mesi, è il più leggero del lotto. Raccoglie influenze disco anni settanta, boogie, ma ha dei passaggi che fanno pensare perfino al samba brasiliano. Dimostra una grande ricchezza musicale e omaggia il passato senza scadere nella nostalgia. In diversi brani ci sono parti spoken word che fanno pensare alle manifestazioni di Black lives matter, come in Rise intently, nella quale viene ripetuto più volte “Black woman, black woman angry, black man, black man angry”.

È difficile scegliere un solo brano perché, fin dall’apertura con Strong, Unitled (Rise) viaggia veloce come un unico flusso nel quale è bello perdersi. Se vogliamo citarne un paio, non possiamo prescindere dalla doppietta I just want do dance/Street fighter, costruita su una sezione ritmica impeccabile, e la cupa Scary times, una specie di funk sincopato a tinte cinematografiche. I Sault sono uno dei casi discografici dell’anno, non ci sono dubbi.