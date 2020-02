Il miglior disco rap del 2020 finora è quello di Boldy James

Boldy James & The Alchemist, Surf & turf

Se state cercando il miglior disco rap uscito dall’inizio dell’anno, l’avete trovato. Se avete voglia di una scrittura elegante e ispirata, ma anche cruda, che racconta la vita di strada senza eccessi retorici né spacconate gratuite, potete considerarvi soddisfatti. The price of tea in China è il nuovo album del rapper di Detroit Boldy James, realizzato insieme al produttore californiano The Alchemist (già attivo nel duo The Whooliganz e collaboratore di Eminem).

Boldy James omaggia l’hip hop degli anni novanta (soprattutto il cosiddetto boom-bap) e poggia le sue rime sui campionamenti soul di The Alchemist, davvero perfetti per la sua voce. Il risultato è un disco notturno e intimo, frutto anche di abili espedienti e collage sonori: in alcuni brani, come in Run-ins, ai versi del rapper si alternano registrazioni della radio della polizia o pezzi di notiziari televisivi sui casi di violenza negli Stati Uniti.

Tutto scorre come un unico flusso. In quel piccolo capolavoro che è Surt & turf, arricchito dall’ospitata di Vince Staples, Boldy James descrive un padre di Detroit che fa lo spacciatore e vive sempre sul filo del rasoio. L’uomo è triste perché i figli che non lo vedono mai e pensano che lui non li ami, ma in realtà è la vita da criminale a tenerlo lontano da casa.

Nel brano di apertura, intitolato Carruth, invece torna un topos tipico del rap: “My friends came and went, but most of them was murder victims. Dead before twenty, or caught a frame and had to serve a sentence”. Gli amici del protagonista sono quasi tutti morti. Sono stati uccisi o hanno preso l’ergastolo per gli omicidi commessi, che dal punto di vista del narratore è un po’ la stessa cosa. Speed demon freestyle, uno dei pezzi più minimalisti del disco, si apre con la voce di Robert De Niro, un estratto del film Gli intoccabili. E quando si ascolta Phone bill, un inno ai vecchi amici e compagni di scorribande, viene voglia di ricominciare da capo e di riascoltarsi tutto l’album. A volte c’è poesia anche nei racconti di crimine.