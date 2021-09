L’Umbria è forse una delle regioni meno raccontate dalla musica italiana. Eppure qualche anno fa a Perugia, in una di quelle che Guido Piovene definì le “città in altura”, si è formata una delle band più interessanti dell’underground rock italiano: i Fast Animals and Slow Kids. Un gruppo di amici che nel 2008 ha messo su una band per scrivere canzoni in inglese, scegliendo un nome ispirato a una puntata dei Griffin. Grazie ai loro concerti, e al sostegno di Andrea Appino degli Zen Circus, la parabola dei Fast Animals and Slow Kids piano piano è diventata qualcosa di più di un gioco tra amici. Passando attraverso l’ironia di Cavalli e la disperazione di Alaska, la band guidata dall’istrionico cantante Aimone Romizi è partita da un muro del suono punk per arrivare oggi a un rock più minimalista, che non ha paura di usare strutture e melodie tipiche del pop.

Scritto e registrato durante la pandemia, il nuovo album È già domani è il loro disco della maturità. È una nuova tappa nella riflessione generazionale sul rapporto tra i figli, che oggi sono ormai dei trentenni un po’ immaturi, e i genitori. Il tutto con una ricerca costante dell’epica, tra gli Arcade Fire e Bruce Springsteen, che resta un punto di riferimento assoluto per il gruppo.

“Un tempo cercavamo di destrutturare ogni nostro pezzo, di dargli un arrangiamento grandioso, di renderlo faticoso come un’arrampicata. Oggi non è più così. Siamo affascinati da strutture più semplici, cerchiamo di far sì che la nostra musica scorra fluida”, racconta Aimone Romizi, che insieme alla band si trova a Roma per alcuni impegni promozionali. Sono passate da poco le dieci e si sono appena svegliati. Siamo dentro una sala al piano terra di un hotel del quartiere Prati, ovviamente distanziati e con la mascherina, ma sembra già un piccolo miracolo non trovarsi di fronte a una schermata di Zoom. “È vero, a tratti questo disco può sembrare il nostro lavoro più pop, ma in realtà ha un lato oscuro, che viene fuori in brani come Fratello mio”.