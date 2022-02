Gli Animal Collective sono invecchiati. Ma questo non è un problema per la loro musica, anzi. Dopo un paio di dischi interlocutori, il gruppo di pop sperimentale statunitense è tornato in grande forma grazie a un espediente semplice: cominciare a guardarsi indietro. Time skiffs, il nuovo album della band, è una riflessione (come sempre chiave lisergica e surreale) sul passare del tempo. Per usare una formula un po’ abusata ma calzante, è il loro “disco della maturità”. E non c’è niente di strano, visto che il gruppo, famoso soprattutto per lo splendido Merriweather post pavilion del 2009, ormai è sulle scene da vent’anni.

Le prime bozze dei nuovi brani in realtà sono nate nel 2018, scritte per un’esibizione in un parco di sculture sonore di New Orleans chiamato Music box village. Ma sono state portate a termine e registrate nel 2020, in piena pandemia, con i componenti del gruppo (Avey Tare, Panda Bear, Geologist e Deakin) isolati gli uni dagli altri. Ed è stato mixato da Marta Salogni, ingegnera del suono di Brescia emigrata a Londra che in questi anni ha lavorato con nomi come Björk, Dave Gahan e Bon Iver.

“Abbiamo lavorato completamente in remoto durante il lockdown. È stata la prima volta per noi, un’esperienza strana. Brian Weitz, Geologist, è stato per un breve periodo qui a casa mia, ma per il resto non ci siamo mai guardati negli occhi mentre registravamo i pezzi”, racconta Dave Portner, in arte Avey Tare, in collegamento su Zoom da Asheville, in North Carolina, sui monti Blue ridge. “Avevamo lavorato in questo modo anche l’ep del 2020 Bridge to quiet. Sono orgoglioso del risultato, ma non è stato divertente come quando eravamo insieme dentro una stanza. Il lato positivo è stato la lentezza, che ci ha permesso di riflettere molto su quello che stavamo facendo, anche durante la fase di mixaggio insieme a Marta, che è stata bravissima. Di solito per fare un disco abbiamo più o meno tre settimane e non c’è mai tempo per analizzare la situazione con calma. A me poi non riascoltare troppo le cose che sto registrando e preferisco stare il più lontano possibile dai computer e dalla post produzione, ma è stato comunque interessante sperimentare un nuovo modo di lavorare”.