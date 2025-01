Dato che da qualche giorno ormai siamo tutti rientrati alla base dopo le vacanze, ho pensato di fare il punto su quello che ci aspetterà nei prossimi mesi. Il 2025 si preannuncia come un anno interlocutorio, dal punto di vista sia delle uscite discografiche sia dei concerti e dei festival. Non ci sono grandissime cose in vista, a meno di sorprese, ma ci sono almeno quattro o cinque album che sono curioso di ascoltare e qualche concerto che non voglio farmi scappare. Un paio di cose vanno dette anche sull’industria musicale, perché il 2025 potrebbe essere un anno diverso dagli altri, soprattutto per la musica dal vivo.

Tra i dischi più interessanti in arrivo tra pochi giorni ci sarà Hurry up tomorrow di The Weeknd (31 gennaio, l’artista ha rinviato l’uscita in solidarietà con la città di Los Angeles, colpita dall’inizio del mese dagli incendi), che segna il ritorno di una delle popstar più interessanti degli ultimi anni. Lo stesso giorno arriverà anche The bad fire dei Mogwai e Eusexua di Fka Twigs, un nome sempre in testa alle preferenze delle riviste di settore che personalmente non mi ha mai convinto.

Il mese successivo Sharon Van Etten lancerà il suo nuovo progetto, Sharon Van Etten & the Attachment Theory (7 febbraio). Il 28 febbraio uscirà invece Nothing, il nuovo disco dei Darkside di Nicolas Jaar. Lo stesso giorno è prevista la pubblicazione di Tears of injustice di Mdou Moctar, versione riarrangiata in chiave acustica del precedente Funeral for justice.

Spostiamoci a marzo. Sono curioso di ascoltare il nuovo lavoro solista di Hamilton Leithauser (The side of the island, 7 marzo), al quale il cantante ha lavorato otto anni e si è fatto aiutare da Aaron Dessner dei National. Lo stesso mese arriverà Night life, che segnerà il ritorno degli Horrors.

Per il 21 maggio è atteso The right person will stay, il decimo album di una delle più grandi cantautrici statunitensi in circolazione, Lana Del Rey.

Queste sono le uscite di cui abbiamo notizie certe, ma ce ne sono altre che molto probabilmente arriveranno entro fine anno. Per esempio il nuovo album di Rosalía, decisa a tornare al più presto con il successore di Motomami. Anche Lady Gaga si farà presto viva con brani inediti, dopo aver pubblicato il singolo Disease. Il 2025, inoltre, potrebbe essere finalmente l’anno di due dischi rap molto attesi e rinviati più volte: Don’t be dumb di A$AP Rocky e I am music di Playboi Carti.

Anche la popstar Chappell Roan, che ha sorpreso tutti con il suo successo nel 2024, potrebbe pubblicare musica inedita, così come i Massive Attack (hanno un disco già pronto fermo per motivi contrattuali), Erykah Badu, gli Lcd Soundsystem, i Pulp (la firma del contratto con la Rough Trade è un segnale) e gli xx, che hanno promesso di tornare il prima possibile a fare musica insieme.

Chiudiamo un punto interrogativo: Taylor Swift starà ferma? Probabilmente no. Forse arriverà qualche nuovo brano o una nuova Taylor’s version di un disco del passato. Secondo i fan della cantante quest’anno sarà il turno della riregistrazione di Reputation.