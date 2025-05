Era il 1984. Negli Stati Uniti era uscito da poco Born in the U.S.A., forse il disco più famoso di Bruce Springsteen, e oltreoceano la “Springsteenmania” era in pieno svolgimento. Un brano, in particolare, stava spopolando, quello che dava il titolo all’album: Born in the U.S.A. Era un inno rock con un sintetizzatore in primo piano, una melodia orecchiabile e un ritornello che ricordava come il protagonista fosse “nato negli Stati Uniti”.

Il presidente repubblicano dell’epoca, Ronald Reagan, stava facendo campagna elettorale per ottenere il secondo mandato e il 19 settembre di quell’anno si presentò a un comizio a Hammonton, nel New Jersey, pronunciando queste parole: “Il futuro dell’America riposa in mille sogni nei vostri cuori; riposa nel messaggio di speranza contenuto nelle canzoni di un uomo ammirato da così tanti giovani americani: Bruce Springsteen, originario del New Jersey. E aiutarvi a realizzare quei sogni è proprio quello che conta per me in questo lavoro”. Il senso delle sue dichiarazioni era chiaro: la destra statunitense stava cercando di adottare Springsteen, un cantante che metteva la bandiera a stelle e strisce sulle copertine dei dischi e che, appunto, cantava “sono nato negli Stati Uniti”. Peccato che Reagan non avesse capito, o avesse fatto finta di non capire, il significato di quel brano e dell’intera carriera del cantautore di Long Branch.

L’incedere marziale di Born in the U.S.A., nato durante le session dell’oscuro album acustico Nebraska, in effetti poteva far pensare a un inno patriottico. Peccato che la canzone cominci con queste parole: “Nato laggiù in una città di morti / il primo calcio l’ho preso quando ho toccato terra / fai la fine di un cane che è stato pestato troppo a lungo / fino a quando passi metà della tua vita a nasconderti”.