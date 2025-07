Pochi giorni dopo la pubblicazione della notizia di Pitchfork, inoltre, una fonte anonima vicina alla band ha dichiarato al sito Resident Advisor che Yorke e compagni hanno prenotato una serie di luoghi per tenere concerti in città europee in autunno.

A conferma di questa teoria c’è una notizia riportata a marzo dal sito statunitense Pitchfork, che ha fatto notare che i cinque componenti del gruppo britannico hanno messo in piedi quella che nel Regno Unito si chiama una limited liability partnership (llp), cioè una società a responsabilità limitata, un tipo di entità legale che permette ai Radiohead di operare al di fuori del tradizionale modello delle etichette discografiche. La nuova società si chiama RHEUK25 LLP, che potrebbe significare “Radiohead Europe Uk 25”, quindi un tour in Europa e nel Regno Unito nel 2025.

La tournée dovrebbe toccare Madrid, Parigi e Berlino e dovrebbe passare anche dall’Italia, con Milano e Bologna indicate come le città favorite a ospitare la band. Si tratterebbe di date nelle arene al coperto, scelta scontata visto il periodo autunnale. Al momento né i Radiohead né i loro collaboratori hanno confermato queste indiscrezioni, eppure le voci continuano a circolare con insistenza, segno che probabilmente qualcosa si muove.

Da mesi la voce di un nuovo tour dei Radiohead circola con insistenza. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate in questi giorni su internet da fonti solitamente affidabili, il ritorno della band guidata da Thom Yorke sarebbe più vicino di quello che si pensa. Il gruppo di Oxford, riportano queste fonti, avrebbe in programma una serie di date in Europa e nel Regno Unito entro la fine del 2025.

L’ultimo tour dei Radiohead risale al 2018 ed era quello legato alla pubblicazione dell’album A moon shaped pool. La tournée aveva toccato l’Italia con due date a Firenze e a Monza nell’estate del 2017. I Radiohead non pubblicano nuova musica proprio da A moon shaped pool, uscito nel maggio 2016.

In questi anni Thom Yorke e Jonny Greenwood si sono dedicati principalmente al loro progetto parallelo The Smile, un trio fondato insieme al batterista Tom Skinner, con il quale hanno pubblicato tre album e hanno tenuto diversi concerti in Italia. Yorke e Greenwood, del resto, hanno un rapporto stretto con il nostro paese: il cantante ha una casa a Roma, il chitarrista ne ha una vicino a Fermo, nelle Marche.

In caso di concerti nel 2025, non è da escludere nemmeno la possibilità di ascoltare nuovi brani. In passato i Radiohead hanno usato già diverse volte i tour come occasione per testare dal vivo composizioni inedite: era già successo nel 2000 con il tour precedente alla pubblicazione di Kid A, e si è ripetuto nel 2006 con i brani di In rainbows. In questi mesi, però, non sono affiorate indiscrezioni sulle registrazioni del decimo album del gruppo.