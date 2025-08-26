Da tempo c’è chi denuncia i danni che l’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale può fare al diritto d’autore e ai musicisti. L’ultimo esempio in ordine di tempo che sembra dargli ragione è quello della musicista folk Emily Portman, che di recente ha scoperto di essere stata truffata da qualcuno che aveva pubblicato nelle sue pagine di Spotify e altri servizi di streaming della musica generata con l’intelligenza artificiale per sottrarle i profitti derivanti dal copyright.

A luglio Portman ha ricevuto un messaggio da un fan che elogiava il suo nuovo album e diceva: “La musica folk inglese è in buone mani”. Così ha seguito un link ed è stata indirizzata a quella che sembrava essere la sua ultima uscita. “Ma non l’ho riconosciuta, perché non avevo ancora pubblicato un nuovo album. Ho cliccato e ho scoperto un album disponibile ovunque: su Spotify, iTunes e su tutte le piattaforme online”, ha raccontato Portman.

Il disco s’intitolava Orca. “Era musica evidentemente generata dall’intelligenza artificiale, che era stata abilmente addestrata, credo, su di me. La voce aveva lo stile folk più vicino possibile al mio che un’ia potesse creare”. Anche la strumentazione era molto simile. Era qualcosa che Portman, vincitrice di un Bbc Folk Award nel 2013, ha trovato “davvero inquietante”. I brani erano stati inseriti anche nei cataloghi ufficiali dei negozi online.