Damon Albarn ricorda che quando era bambino a Leytonstone, nell’est di Londra, suo padre Keith, appassionato di arte indiana, gli faceva ascoltare spesso il suonatore di sitar Ravi Shankar. Ed è per questo forse che, dopo che il padre è morto nel 2024, Albarn è andato a spargere le sue ceneri a Varanasi. Ed è probabilmente da questo lutto che arriva la principale fonte d’ispirazione per The mountain, il nono disco dei Gorillaz, la band virtuale creata nel 1998 insieme al fumettista Jamie Hewlett. Un album registrato tra Londra, l’India e il Medio Oriente e cantato in cinque lingue (inglese, hindi, arabo, spagnolo e yoruba).

The mountain, in uscita il 27 febbraio, è un disco ricco di spunti e suoni globali, nonostante la materia di partenza sia la solita del mondo Gorillaz: il pop elettronico. Ci sono due temi onnipresenti nei testi delle sue 15 canzoni: il lutto e la spiritualità. “La cosa più difficile è dire addio a qualcuno che ami”, canta Albarn in Orange county. Alcune collaborazioni presenti nell’album, inoltre, sono postume: da quella con Dennis Hopper, voce narrante nel brano strumentale di apertura, a quella con il batterista Tony Allen (collaboratore e amico del cantante, scomparso nel 2020), che recita in youruba in The hardest part.

Lo stesso discorso vale per Mark E. Smith dei Fall, che regala uno spoken word ferale in Delirium, e per il rapper Proof, al quale è affidata la seconda parte del cumbia-rap The manifesto, uno dei pezzi migliori, dov’è presente anche il giovane argentino Trueno. E come dimenticare il monumento del soul Bobby Womack, morto nel 2014, che arricchisce con la sua voce The moon cave?

Nella cultura induista, del resto, la morte non è considerata la fine di tutto, ma un passaggio naturale del ciclo di rinascita. E quindi ecco che Albarn, usando la voce di artisti non più in vita, piange la loro morte ma al tempo stesso li rende eterni, mentre sale verso la vetta (la montagna a cui si riferisce è l’Himalaya? Probabile) dove “tutte le anime buone vengono a riposarsi”, come recita il primo pezzo.