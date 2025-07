Era il 2012. Damon Albarn, ai più noto per essere il leader dei Blur e dei Gorillaz, salì a bordo di un treno insieme a un’ottantina di musicisti, in gran parte africani, e viaggiò in tutto il Regno Unito. Lungo il percorso, si fermarono in alcune città, facendo concerti, visitando scuole e ospedali. Il treno si chiamava Africa Express, proprio come il progetto fondato nel 2005 in Mali dallo stesso Albarn insieme a un gruppo di musicisti locali.

L’Africa Express è un’organizzazione non profit che ha l’obiettivo di facilitare le collaborazioni tra artisti di paesi africani, mediorientali e occidentali. Ma è soprattutto un gruppo di persone che ogni tanto si riunisce per condividere momenti di vita quotidiana, mangiare, bere e suonare. E che registra album, fa concerti e aiuta persone in difficoltà. Ne hanno fatto parte, tra gli altri, Paul McCartney, Brian Eno, Tony Allen, Fatoumata Diawara e i Tinariwen.

Metaforicamente, il treno dell’Africa Express non si è mai fermato. Ogni tanto si è preso una pausa, ma poi è ripartito, facendo salire a bordo nuovi passeggeri. Un anno fa è passato dal Messico, abbracciando per la prima volta anche il continente latinoamericano. Gli Africa Express sono stati protagonisti del festival Bahidorá, nel parco di Las Estacas. Più di settanta musicisti, cantanti e dj provenienti da tutto il mondo si sono esibiti sul palco e, dopo la fine del concerto, sono rimasti in Messico per una settimana per registrare musica in stanze d’albergo, giardini e villaggi sulle rive dei fiumi. Il risultato è il disco Africa Express presents… Bahidorá, una raccolta di 21 canzoni che mescolano cumbia, kuduro, salsa, rap, pop e soul. L’album esce l’11 luglio, e gli Africa Express, Damon Albarn compreso, lo presentano in anteprima in Italia l’8 luglio al teatro di Ostia Antica, alle porte di Roma.

“Il disco è stato registrato in Messico, ma con lo stesso spirito con cui abbiamo realizzato gli altri: ogni volta cerchiamo di creare una comunità, usando la musica come lingua comune e ci tuffiamo in un’avventura della quale non conosciamo l’esito. Alcuni di noi parlavano inglese, altri spagnolo, lingue congolesi, arabo e via dicendo. Ma ci bastava suonare insieme per capirci”, racconta Damon Albarn da Londra, nel Regno Unito. Porta un paio di occhiali da sole con le lenti azzurre, un cappellino rosso con la visiera e un grosso braccialetto dorato al braccio. Dietro di lui s’intravede l’insegna al neon di un gelato con delle scritte in cinese, protagonista anche della copertina del disco The magic whip dei Blur.

“Sto registrando una voce narrante per la mostra sui venticinque anni dei Gorillaz che faremo quest’estate a Londra”, mi spiega quando gli chiedo cosa sta facendo in studio, “sarà una bell’allestimento. Ma non sono qui per parlare di questo, giusto?”, aggiunge ridendo. Con la sua voce profonda e sempre più ricca di sfumature, il cantante londinese riprende a parlare dell’Africa Express, un progetto che vive con grande divertimento. “Quando l’ho fondato ero semplicemente infastidito da eventi come il Live 8, che si rivolgevano all’Africa ma coinvolgevano soprattutto musicisti occidentali. Io invece voglio mescolarmi con gli altri. E sono fortunato. In questi anni ho conosciuto artisti straordinari. Alcuni di loro, purtroppo, non ci sono più. Ma erano persone magiche, magiche”, dice, insistendo su questa parola. E il suo pensiero, probabilmente, va a Tony Allen, storico batterista di Fela Kuti e collaboratore di Albarn, morto nel 2020, e a Amadou Bagayoko, musicista maliano del duo Amadou & Mariam, morto lo scorso aprile.