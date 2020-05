Fela Kuti, Opposite people

Tutti i musicisti che hanno suonato con Fela Kuti ricordano quanto il padre dell’afrobeat fosse severissimo, per non dire autoritario. Ai musicisti degli Africa ’70, la sua prima band, l’artista nigeriano chiedeva di suonare esattamente quello che voleva lui, non una nota di più, non una nota di meno. Prima gli suonava con la tastiera o gli cantava la parte e voleva che loro la ripetessero tale e quale. C’era solo una persona con cui non lo faceva: il batterista Tony Allen. Lui aveva libertà di esprimersi liberamente. Non a caso era il direttore musicale del gruppo. Fela Kuti sosteneva che nessuno in Nigeria era in grado di suonare la batteria come Allen.

Tony Allen, nato a Lagos nel 1940 e morto all’improvviso a Parigi il 30 aprile a 79 anni, è stato un gigante della musica. E non è la solita frase retorica da necrologio, lo è stato davvero. Imparò a suonare cercando d’imitare lo stile bebop di Art Blakey e Max Roach. Ma dentro il suono della sua batteria c’era tutto, dallo highlife del Ghana a tanti altri altri generi africani fino al soul (era un fan di James Brown, come tutti i musicisti del resto) e al jazz. In questi giorni, per commemorare la sua morte, tanti citano una frase di Brian Eno, che lo definì “il più grande batterista mai esistito”. Senza di lui l’afrobeat non sarebbe stata la stessa cosa.

Vista la triste notizia, ho pensato di aprire le canzoni del weekend con un suo brano. E non sapevo quale scegliere, perché nella sua carriera Allen ha fatto davvero di tutto. Qualcosa di Fela Kuti? Doveroso, ma banale. Qualcosa di più recente, come lo splendido album jazz The source, uscito nel 2017 per l’etichetta Blue Note? Qualcosa uscito fuori dai suoi progetti con Damon Albarn, l’uomo che me l’ha fatto scoprire nel 2007, quando Allen partecipò al primo disco dei The Good, The Bad & The Queen?

Alla fine mi sono fatto guidare dall’istinto. E quella parte di batteria che apre Opposite people, capolavoro del 1977 di Fela Kuti, resta una delle epifanie musicali più forti che mi siano capitate nella vita. Il modo in cui, insieme alle chitarre e alla tastiera, le mani e i piedi tarantolati di Allen preparano il terreno all’entrata trionfale dei fiati è una cosa che a distanza di anni mi lascia sempre senza fiato. È un suono unico, irripetibile. E quindi concediamoci uno strappo alla regola, almeno per questa settimana, e facciamo un salto indietro nel tempo. Quando un musicista del genere muore, oltre che a essere triste per lui, il mio istinto è sempre quello di ringraziarlo per quello che ci ha lasciato, e che gli sopravviverà. E quindi grazie di tutto, Tony Allen.