Il premio è dedicato alle produzioni che creano un’esperienza immersiva e innovativa per gli utenti. In questa categoria la giuria ha premiato Battleground PolyU, un video girato a 360 gradi che racconta cinque giorni di proteste dentro e fuori un campus universitario di Hong Kong. Nel 2019 aveva vinto The last generation .

Il premio è dedicato al miglior video prodotto per il web, che racconta una storia avvincente e d’impatto. Il vincitore di quest’anno è Scenes from a dry city, un documentario che mostra come la carenza idrica ha inasprito le disuguaglianze sociali in Sudafrica, offrendo una forte rappresentazione degli effetti del cambiamento climatico sulla società. Nel 2019 aveva vinto The legacy of the ‘zero tolerance’ policy: traumatized children with no access to treatment.