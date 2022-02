Mentre a Yangon, l’ex capitale birmana, la vita si assesta in una surreale “nuova normalità”, una feroce campagna dell’esercito contro il dissenso sta alimentando la crescita delle forze di difesa popolari, con ricadute negative sulla capitale commerciale e nelle zone rurali che si estendono fino ai confini del paese. E molto oltre. Nel centro della città aleggia una strana calma, che a prima vista nasconde la paura e la violenza che dominano buona parte della Birmania. Di giorno i centri commerciali sono affollati, mentre la sera ristoranti e cocktail bar alla moda, con nomi come MadameEm’s e Olive & Twist, sono il nuovo punto di ritrovo per incontri romantici o tra amici. Ma solo fino allo scattare del coprifuoco, in vigore tra le 22 e le 4 del mattino.

Sotto la superficie, la vita in città è molto più complessa. Scuole e università hanno riaperto dopo lunghe chiusure dovute alla pandemia e alle imponenti proteste contro il colpo di stato militare del 1 febbraio 2021. Ma solo il 40 per cento circa degli studenti partecipa alle lezioni. Si stima che 126mila insegnanti – circa la metà del corpo docente del paese – siano stati licenziati dal governo per aver partecipato al movimento di disobbedienza civile lo scorso anno o abbiano lasciato il lavoro.

Per i consumatori, i prezzi di prodotti d’importazione come olio da cucina, cioccolato e vino sono cresciuti perché il tasso di cambio della valuta locale, il kyat, si è indebolito di più del 30 per cento dallo scorso febbraio. Da allora le tariffe dei taxi sono quasi triplicate a causa dell’impennata del prezzo del carburante. Ci sono code interminabili ai bancomat e limiti rigidissimi alla quantità di denaro che si può ritirare. La connessione a internet e l’elettricità vanno e vengono. E ora, alla vigilia dell’entrata in vigore del divieto di usare le reti private virtuali (vpn) per accedere ai siti internet, le forze di sicurezza fermano le persone per controllare i telefoni e imporre pesanti multe ai trasgressori.

Sotto la superficie

Una chiara caratteristica della vita a Yangon, dice chi ci abita, è l’implicito senso di minaccia, nascosto dall’apparenza di una nuova normalità. Il 25 gennaio il regime ha avvertito che chi avrebbe partecipato il 1 febbraio allo “sciopero silenzioso” indetto per commemorare il primo anniversario del colpo di stato, tenendo chiusi i negozi o rimanendo a casa, rischiava il carcere. I mezzi d’informazione di stato riferiscono ogni giorno di “terroristi” arrestati o ex deputati o funzionari del deposto governo guidato dalla Lega nazionale della democrazia (Nld) incriminati. Le campagne militari che hanno preso di mira villaggi e zone rurali sono descritte come “operazioni di ripristino dell’ordine”.

A rafforzare il disagio locale c’è la crescente minaccia di bombe e omicidi. Dopo il golpe, a Yangon ci sono state almeno 121 esplosioni, per lo più rivendicate da attivisti antigovernativi, mentre gli “squadroni della morte” hanno ucciso o ferito molti funzionari, presunti informatori dell’esercito e altre persone legate alle forze armate. La frequenza delle esplosioni in aumento riflette la crescita delle Forze di difesa del popolo (Pdf), nate dopo il colpo di stato, nelle città e nelle zone rurali del paese. Alla fine di gennaio delle 651 formazioni delle Pdf esistenti su scala nazionale, 83 erano attive a Yangon. Le bombe hanno preso di mira soprattutto edifici statali, tra cui uffici amministrativi e commissariati di polizia. Ogni attacco è immancabilmente seguito dall’apparizione di truppe pesantemente armate che passano al setaccio l’area e talvolta portano via alcuni abitanti terrorizzati per sottoporli a interrogatori.