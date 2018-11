Il caso Asia Bibi e la resa del Pakistan agli estremisti

L’accordo prevede che la corte suprema si riunisca per ascoltare una richiesta di revisione della sentenza con cui è stata prosciolta Asia Noreen (nota come Asia Masih o Asia Bibi), il cui nome sarà inserito nella lista delle persone che non possono espatriare. Il governo ha anche accettato di scarcerare le persone che hanno bruciato proprietà pubbliche e bloccato le strade, e le denunce contro di loro saranno ritirate. Il Tlp si è detto dispiaciuto se i suoi sit-in e le sue manifestazioni hanno ferito qualcuno oppure danneggiato le proprietà o i negozi delle persone, e il governo si è accontentato di queste scuse.

Firmando questo documento di resa, si è dimostrato che se sei in grado di radunare alcune migliaia di uomini armati e di giocare la carta della religione, lo stato accoglierà tutte le tue richieste: alla fine accetterà le tue scuse e firmerà un documento col quale certificherà la sua resa. Anche l’esercito pachistano non ha detto una parola quando Rizvi e i suoi colleghi lo hanno attaccato pubblicamente, chiedendo ai militari di ribellarsi al loro capo.

Il primo ministro Imran Khan, prima di andare in Cina, aveva assicurato massima severità con gli estremisti, per poi fare marcia indietro invitando i suoi ministri a negoziare con i leader del Tlp. Dopo che lo stato si è arreso e l’avvocato di Asia Bibi, Saiful Malook, ha dovuto lasciare il paese in fretta e furia temendo per la sua incolumità, è facile immaginare cosa succederà ora ad Asia Bibi, anche se la donna è stata prosciolta dal tribunale. In ogni caso lo stato, con quel documento, ha garantito che saranno i mullah e i fondamentalisti a decidere il destino di prigionieri come Asia Bibi e in futuro saranno loro a determinare la mentalità e il livello del dibattito nel paese.

Per tutte le minoranze del Pakistan, la vita sarà più difficile. Estremisti come Khadim Rizvi potranno adesso accusare di blasfemia chiunque vorranno, in qualsiasi momento. Essere un cittadino di prima o di terza classe dipenderà dalla propria religione.

Sembra che, come è successo a noi, anche i nostri figli cresceranno in una società dove la ricerca e il dibattito si limiteranno al reciproco controllo e al dichiararsi blasfemi l’un l’altro. Ogni compromesso che una società accetta impone nuovi compromessi: questa resa ha compromesso la nostra crescita ideologica, politica e sociale. È una sconfitta della società progressista e pacifica.

L’industria della fede

Gli estremisti e i loro simpatizzanti sono riusciti a prendere in ostaggio la vera essenza del Pakistan creato da Muhammad Ali Jinnah.

Il paese che emerge dopo questa resa è un paese in ostaggio di estremismo, bande violente e religiosi. Il codice della sopravvivenza è ormai il silenzio: un silenzio che si adatta solo ai cimiteri, non alle società vive.

È straziante che anche milioni di persone la pensino allo stesso modo e che milioni di credenti si sentano minacciati da qualche migliaia di musulmani ahmadi, cristiani o altre minoranze. Conoscendo lo stato mentale delle persone religiose, questi mercanti della fede stanno facendo il proprio interesse dichiarando che la religione e le personalità sacre sono in pericolo.