L’11 marzo il presidente statunitense Joe Biden ha firmato sulla legge, approvata qualche giorno fa dal congresso, che stanzia 1.900 miliardi di dollari per affrontare la crisi economica e la pandemia. Poi, insieme alla vicepresidente Kamala Harris, comincerà a girare il paese per convincere gli elettori che il suo piano – che prevede assegni fino 1.400 dollari per chi guadagna al massimo 75mila dollari e stanzia fondi per il piano vaccinale – farà uscire milioni di persone dalla povertà e ridurrà i rischi di ammalarsi di covid-19.

Contemporaneamente la Casa Bianca sta mobilitando politici statali e locali di entrambi gli schieramenti, imprenditori, economisti e sindacati per convincere gli elettori dell’importanza di sfruttare i nuovi aiuti federali. Anche alcuni ministri parteciperanno a questo sforzo, rivolgendosi ai mezzi d’informazione locali per attirare l’attenzione sui benefici che la legge porterà alle scuole, alla sanità e all’assistenza alimentare.

Questa strategia e la campagna di marketing fanno capire quanto sia alta la posta in gioco per Biden e per i democratici, che devono mostrare agli statunitensi che stanno aiutando il paese a riprendersi da una gravissima crisi economica e sanitaria per cui incolpano l’amministrazione Trump.

L’errore di Obama

Biden è perfettamente consapevole dei rischi di non promuovere nel modo giusto il pacchetto d’aiuti. Nel 2009, quando Barack Obama approvò un pacchetto di aiuti economici da ottocento miliardi di dollari per portare gli Stati Uniti fuori dalla recessione causata dalla crisi finanziaria, decise di non investire tempo ed energia per promuovere la legge e i vantaggi tangibili che avrebbe portato ai cittadini. Secondo alcuni democratici, quella decisione spianò la strada alla loro sconfitta durante le elezioni di metà mandato del 2010.

“Barack fu modesto e non volle ‘fare un giro d’onore’”, ha detto Biden la settimana scorsa. “Continuavo a dirgli: ‘Fai sapere alla gente cosa abbiamo fatto’. E lui rispondeva: ‘Non abbiamo tempo. Non farò un giro d’onore. Ironia della sorte, abbiamo pagato caro quell’umiltà”.

Jen Psaki, che è la portavoce della Casa Bianca e ha fatto parte della squadra della comunicazione di Obama, ha spiegato che i funzionari dell’amministrazione Biden sono consapevoli di “dover lavorare e di far sentire chiaramente la nostra voce” per comunicare i benefici del pacchetto, dagli assegni di stimolo economico alla riapertura delle scuole.

Biden ha già cominciato a promuovere il piano. La scorsa settimana, per illustrare i benefici degli assegni di sostegno, ha ricevuto alla Casa Bianca un lavoratore del settore dei trasporti del Maryland e un uomo di Washington che non riesce a trovare un alloggio stabile. Il 9 marzo ha visitato un negozio di ferramenta di Washington che aveva ricevuto i sussidi stanziati dal piano di aiuti del 2020.