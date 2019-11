L’orgoglio dei sordi

Trovarsi tra il pubblico, in attesa che si alzi il sipario per uno spettacolo, è sempre piacevole. Ma al teatro Eden Court di Inverness, in Gran Bretagna, la situazione è un po’ insolita. Lo spettacolo è già in ritardo di qualche minuto, ma molte persone sono ancora in piedi nei corridoi, salutano qualche vecchio amico da una parte all’altra della sala e si raccontano le ultime notizie. Eppure c’è una strana tranquillità. A parte i gridolini di un paio di neonati vivaci e qualche risata improvvisa, il teatro è piuttosto silenzioso. Tranne me e i due neonati, qui sono quasi tutti sordi e chiacchierano tra loro nella silenziosa lingua dei segni. Sono venuti da tutto il paese per partecipare a un congresso speciale dell’Associazione britannica dei sordi (Bda).

A quanto pare sono felicissimi di occupare uno spazio così grande e, una volta tanto, d’imporre il loro modo di comunicare. Oggi quasi tutti ammettono che le lingue dei segni sono più o meno simili a tutte le altre. Sono sistemi linguistici autonomi, indipendenti sia dalle lingue parlate sia dalla mimica comune. I linguisti ne hanno individuato più di cento, dall’adamorobe – che prende nome da un villaggio del Ghana con un’alta percentuale di sordi – all’algerino, dal croato al venezuelano, tutti diversi tra loro e tutti con le caratteristiche tipiche di una lingua vera e propria. Sono essenzialmente delle serie di simboli arbitrari che i bambini imparano a ripetere e a ricombinare tra loro senza limiti, anche se i grammatici più raffinati hanno difficoltà a definirne la sintassi. A Inverness si comunica con la lingua inglese dei segni (Bsl) e a beneficio di un gruppetto di alieni come me ci sono molti interpreti che traducono dalla Bsl all’inglese parlato o scritto, oppure dalla Bsl alla lingua dei segni americana o francese (Asl e Fsl).

Questo raduno è la prima grande opportunità della Bda per celebrare una delle maggiori conquiste dei suoi 115 anni di storia: nel 2003, dopo una lunga campagna di sensibilizzazione, l’associazione ha convinto il governo britannico ad accettare la Bsl come “lingua a pieno titolo, con un suo vocabolario, una grammatica e una sintassi”. Il ministero del lavoro e delle pensioni ha riconosciuto la Bsl come la lingua usata da circa 70mila persone in tutta la Gran Bretagna “per partecipare alla vita quotidiana” e ha chiesto che fosse protetta come altre lingue minoritarie europee. Non è passato molto tempo da quando la lingua dei segni era messa in ridicolo, chiamata “lingua delle scimmie” e considerato spesso, anche tra i sordi stessi, grossolano, pagano e primitivo, una forma di regressione a una condizione arcaica e pre-umana.

Nel 1880 si tenne a Milano una conferenza internazionale per discutere dell’istruzione dei cosiddetti sordomuti e valutare i meriti di tre sistemi diversi: il metodo gestualista, basato sui gesti e sui segni; quello oralista, derivato dalla forma scritta di una delle lingue principali e basato sulla “lettura delle labbra” e l’articolazione dei suoni; e il metodo bilingue o misto, che implicava sia l’uso dei segni sia quello della parola. L’Italia era famosa per le sue scuole oraliste e alcuni delegati riferirono di conversazioni in cui non erano riusciti a distinguere uno degli alunni più grandi delle scuole per sordi da un udente. Il corrispondente del Times arrivò a dire che dal punto di vista linguistico i sordi italiani erano superiori ai loro compatrioti, dato che non avevano l’irritante abitudine di agitare le braccia mentre parlavano. L’11 settembre 1880 il congresso di Milano approvò con 160 voti a 4 la scelta esclusiva del metodo oralista per l’istruzione dei sordi. Quel giorno viene ancora ricordato dai sostenitori della lingua dei segni come il più nero della loro storia.

Nello specchio

Chi è stato educato secondo il metodo scelto a Milano racconta di aver passato buona parte della sua infanzia guardandosi allo specchio e cercando d’imparare le posizioni della bocca che corrispondono alle lettere dell’alfabeto. Un esercizio umiliante e frustrante, e un totale spreco di tempo: un sordo non può spacciarsi per udente, neanche volendo, e i suoi giorni di scuola erano un inutile inferno. La cosa peggiore era che gli insegnanti punivano tutti gli alunni che provavano a comunicare a gesti o segni. Per quasi un secolo, le lingue dei segni sono state perseguitate dalle stesse istituzioni che avrebbero dovuto promuoverle. Ma non sparirono del tutto, furono solo costrette alla clandestinità, dove sono sopravvissute grazie alla controcultura ribelle degli studenti. Chiunque stia perdendo fiducia nella libertà, nella ragione e nel progresso umano basta che pensi alla riscossa delle lingue dei segni negli ultimi cinquant’anni per ritrovare un po’ di ottimismo. Oggi sono accettate in tutte le scuole per sordi, dove spesso s’insegnano e si usano per comunicare. Un’impalcatura didattica formale, sostenuta da filmati e riprese video, sta dando alle lingue dei sordi la stabilità e l’uniformità che finora non avevano mai avuto. E al tempo stesso il teatro e la poesia dei segni le stanno diversificando e arricchendo. Sono studiate come seconde lingue da persone senza problemi d’udito e sono argomento di grande interesse per la ricerca linguistica. Ci si è abituati a vedere i loro interpreti nei teatri e in tv. Per questo i delegati al congresso della Bda hanno una grande vittoria da festeggiare.

Duplice gioia

Finalmente comincia lo spettacolo. La compagnia Deafinitely Theatre recita con grande energia, anche se cinque attori che si scambiano segni a gran velocità per un’ora sono un po’ troppo per una fonocentrica come me. Sono affascinanti e divertenti, ma dopo qualche minuto non riesco più a seguire la trama.