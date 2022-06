La buona notizia è che dopo tre mesi Shanghai è uscita dal lockdown, la cattiva è che per i 25 milioni di abitanti della metropoli più cosmopolita della Cina riprendersi non sarà così facile. In Italia ne sappiamo qualcosa, e vedere le immagini della città che dalla mezzanotte del 31 maggio ha cominciato a rianimarsi fa riemergere sensazioni che forse avevamo dimenticato.

In realtà un confinamento così rigido e mal organizzato – con cittadini lasciati senza cibo e medicine – non è stato sperimentato in nessun altro paese, forse solo in India, dove nel 2020 lo scarsissimo preavviso aveva lasciato milioni di persone nel panico. Ma la particolarità del caso di Shanghai, scrive Chang Che in un articolo sulle ricadute profonde di quest’esperienza sulla società, “è che è stato come una malattia autoimmune: le morti per covid si sono evitate al costo di uno spaventoso autolesionismo”. Mentre a Wuhan oltre al terrore del virus c’era stato quello delle autorità, gli abitanti di Shanghai temevano solo le autorità, ha commentato un libraio parlando con Chang.

Il risultato è “un oceano di sfiducia e sensazione di tradimento” tra i giovani, simile, secondo Chang, a quello lasciato nel giugno del 1989 dalla repressione delle proteste di piazza Tiananmen, di cui oggi ricorre il 33° anniversario. “Come gli studenti di Pechino allora, i giovani shanghaiesi sono pronti ad andarsene”. Entrambe le esperienze hanno implicato morti deliberatamente perpetrate per mano di esseri umani, un totale malcontento giovanile e la distruzione di un’azione collettiva. Solo che la repressione di Tiananmen è avvenuta in una piazza pubblica, sotto gli occhi dei giornalisti stranieri, mentre il dramma di Shanghai si è consumato dentro le case, al riparo dai testimoni.

Era inevitabile? L’alternativa al lockdown rigido anche in presenza di pochi casi di covid-19 è lasciare che il virus circoli, con il rischio che la parte più vulnerabile della popolazione – gli anziani, di cui solo una minoranza è vaccinata – ne paghi il prezzo. Secondo uno studio di Nature citato da Chang, la convivenza con il virus costerebbe 1,5 milioni di vite.