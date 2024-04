Funziona più o meno così. Uno studente cinese all’estero – in paesi come Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito o Giappone, nei cui licei e università le famiglie facoltose mandano i loro figli – viene contattato da truffatori che si fingono agenti della polizia cinese o funzionari consolari e lo convincono a inscenare il proprio rapimento. La vittima, in alcuni casi minacciata di arresto o estradizione in Cina per presunti crimini di cui evidentemente non ha contezza, in altri convinta che si tratti di un’indagine in corso della polizia, esegue gli ordini e arriva a fare cose che hanno dell’incredibile, come scattarsi selfie con le mani legate o registrare video in cui chiede aiuto in lacrime.

Questo materiale servirà ai truffatori per chiedere alla famiglia un lauto riscatto e poi dileguarsi. Lo schema si è ripetuto molte volte negli ultimi anni, come racconta Magnus Fiskesjö, docente di studi asiatici e antropologia all’Università Cornell, negli Stati Uniti, ed ex addetto culturale all’ambasciata svedese di Pechino. Ma com’è possibile, si chiede Fiskesjö, che tutti questi ragazzi istruiti si facciano abbindolare da criminali che nemmeno si palesano davanti ai loro occhi ma li guidano da lontano?

In uno dei casi più recenti, il diciassettenne Kai Zhuang, che frequentava una scuola superiore nello Utah, lo scorso dicembre ha ricevuto istruzioni telefoniche da sedicenti “rappresentanti delle autorità cinesi”, che gli hanno comunicato che la sua famiglia in Cina era in pericolo. Gli hanno ordinato di procurarsi una tenda da campeggio, di andare nella foresta e di scattarsi delle foto. Così ha fatto. Per i suoi genitori in Cina quelle immagini erano le prove che Kai era stato rapito e dovevano pagare un riscatto: 80mila dollari versati direttamente sul conto dei truffatori, che nella maggior parte dei casi la fanno franca.