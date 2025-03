L’atteggiamento di Trump nei loro confronti nel migliore dei casi è di diffidenza, quando non apertamente ostile: già dai tempi del suo primo mandato il presidente statunitense sostiene che Giappone e Corea del Sud, i due sodali più stretti di Washington nella regione, dovrebbero pagare di più per stare sotto il suo ombrello difensivo.

Nel nuovo ordine mondiale che Donald Trump sta disegnando muovendosi come un tornado e lasciando dietro di sé macerie e instabilità (questa l’immagine particolarmente efficace che trovate sulla nuova copertina di Internazionale), gli alleati degli Stati Uniti in Asia si chiedono cosa aspettarsi.

Il 7 marzo, per esempio, Trump ha messo in discussione il trattato di sicurezza che da 65 anni impegna gli Stati Uniti a intervenire in difesa del Giappone, qualora ne avesse bisogno, in cambio di una sua cospicua presenza militare nell’arcipelago (che non serve solo a garantire la sua sicurezza del paese asiatico, ma è un elemento cruciale per la strategia statunitense sulla scena internazionale).

L’impegno stabilito dal trattato, dice Trump, non è reciproco. Poco dopo l’insediamento del presidente alla Casa Bianca, il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba si era affrettato ad andare a incontrarlo, adulandolo e mostrandosi deferente. Una tattica che con uno come Trump dovrebbe aiutare, ma che in realtà non sempre paga. E infatti.

Tra gli alleati, tutti comprensibilmente preoccupati perché la guerra dei dazi non li risparmierà, qualcuno rischia anche di più. Per Taiwan, che Pechino minaccia di annettere anche con la forza, se necessario, il sostegno statunitense è fondamentale per la sua stessa esistenza, e Trump sta usando questa dipendenza come leva per ottenere vantaggi nel campo dei semiconduttori, di cui l’isola è il principale produttore. Il presidente ha prima accusato Taipei di aver “rubato” al suo paese l’industria dei chip e poi ha minacciato d’imporre dazi del 100 per cento sui semiconduttori prodotti sull’isola.