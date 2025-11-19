I numeri parlano chiaro. Da gennaio a settembre di quest’anno 72.700 neozelandesi si sono trasferiti all’estero, mentre il guadagno migratorio netto (la differenza tra il numero di immigrati e il numero di emigrati) a settembre era di 12.400 persone, il più basso dal 2013 (escluso il periodo della pandemia) e molto inferiore a quello registrato a settembre del 2024, pari a 42mila persone. Quest’esodo senza precedenti, che in un paese di 5,3 milioni di abitanti si fa sentire, sta attirando l’attenzione della stampa straniera, nota Stuff riportando i dati diffusi nei giorni scorsi dall’agenzia nazionale di statistica. Ma come mai i kiwi (il soprannome degli abitanti della Nuova Zelanda) se ne stanno andando a frotte da un paese considerato una destinazione turistica da sogno e scelto da molti australiani per godersi la pensione?

Le cause più immediate dell’accelerazione di una tendenza che dura da tempo sono l’economia in recessione, la disoccupazione in aumento e la crisi degli alloggi, che come in altri paesi pesa sempre di più. Ma tutto sommato i neozelandesi possono contare in generale su “uno standard di vita molto alto, un buon livello d’istruzione, governi stabili, un buon accesso ai servizi sanitari e una cultura relativamente ugualitaria”, spiega un video di Economics Explained.

Ascolta | La puntata del podcast Il Mondo sulla situazione in Nuova Zelanda

Perché trasferirsi, allora? L’opposizione laburista punta il dito contro il governo di centrodestra, dicendo che “i kiwi stanno votando con i piedi”, cioè andandosene. Ma le ragioni dell’emigrazione sono diverse, e hanno molto a che fare con alcune caratteristiche strutturali della Nuova Zelanda, che in proporzione al numero di abitanti oggi ha un tasso di emigrazione uguale a quello di alcuni paesi in via di sviluppo e in guerra, e il più alto tra i paesi dell’Ocse.

Innanzitutto la maggioranza dei neozelandesi che emigra si stabilisce in Australia, dove oggi vive il 10 per cento dei kiwi, sia per la vicinanza geografica sia perché Wellington e Canberra hanno rapporti molto stretti, tali da facilitare il libero movimento dei rispettivi cittadini. Chi se ne va ha in genere un alto livello d’istruzione ed è all’inizio della carriera lavorativa. Finora il vuoto lasciato dalla fuga di cervelli era stato compensato dall’accoglienza di immigrati dalla Cina e dall’India, ma ora il flusso in entrata di stranieri istruiti e in età lavorativa sta calando drammaticamente.

E non sono solo i neozelandesi ad andarsene in Australia, ma anche molti stranieri, arrivati in Nuova Zelanda grazie anche alla relativa facilità con cui, proprio per supplire alla carenza di forza lavoro, si concedono visti, permessi di residenza e cittadinanza.