Altri suoi post erano più inquietanti. Come quella volta in cui ha dichiarato che i suoi tweet potevano essere considerati degli avvertimenti di una risposta militare contro l’Iran. O quella volta in cui si è unito alle folli speculazioni secondo le quali i Clinton avrebbero ordinato l’omicidio del banchiere Jeffrey Epstein, morto nella sua cella nel 2019. Trump ha rilanciato su Twitter le tesi false sul luogo di nascita dell’ex presidente Barack Obama per tutta la sua presidenza e anche molto prima. Nell’estate del 2020, quando sono scoppiate le proteste antirazziste in tutto il paese, ha scritto: “Quando cominciano i saccheggi, si comincia a sparare”. Il “peggior tweet di sempre” di Trump, secondo un opinionista del Washington Post, è stato quello postato mentre stava lasciando l’ospedale militare nazionale Walter Reed, dove era stato curato per il covid-19, a ottobre: “Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini le vostre vite”.

In tutto questo tempo, Twitter non ha mai espulso Trump. Non lo ha neanche sospeso. Al contrario, l’azienda ha trasformato la sua riluttanza a prendere provvedimenti contro Trump in un nuova politica per i “leader, candidati e funzionari pubblici mondiali”. Incitamento alla violenza, discorsi d’odio e aggressioni verbali sono tutti comportamenti che porterebbero all’espulsione dei normali utenti di Twitter. Ma questi comportamenti sono stati considerati accettabili se provenivano da Trump e da altri politici. “Ci vorrebbe qualcosa di veramente deplorevole per portare al blocco del suo account, e dubito fortemente che Trump sia così stupido”, ha detto un dipendente di Twitter, in forma anonima, al sito d’informazione tecnologica The Verge nel 2017 (esistono però alcune regole che anche Trump deve rispettare: tra i comportamenti non ammessi ci sono la promozione del terrorismo e la condivisione del revenge porn).

Quest’anno, per la prima volta, Twitter ha cominciato a intervenire sui contenuti postati del presidente. In primavera, quando Trump ha diffuso informazioni false sul covid-19, l’azienda ha introdotto dei messaggi per accompagnare i suoi tweet e mettere in guardia gli utenti (ha anche brevemente sospeso il figlio, Donald Trump junior, per aver condiviso un filmato in cui si dice che l’idrossiclorochina può curare il covid-19). Per tutta l’estate e tutto l’autunno i tweet del presidente uscente sul voto postale e sulle truffe elettorali sono stati accompagnati da note e link esterni verso le informazioni veritiere.

Tra meno di due mesi, quando non sarà più presidente, Trump perderà questa protezione e in teoria potrebbe ricevere il trattamento riservato a chiunque altro. “La politica riservata ai leader mondiali si applica ai politici in carica e ai candidati, non ai cittadini privati”, ha confermato un portavoce di Twitter. L’azienda ha passato tutto lo scorso anno a verificare le affermazioni del presidente, alimentando i processi che portano alla nascita delle teorie del complotto, ed etichettando le informazioni false per quello che sono. Ma non ha ancora fatto ricorso a tutte le sue risorse. E ora l’azienda è in un vicolo cieco: l’espulsione di Trump sarebbe interpretata come un atto politico aggressivo da buona parte dei politici e degli elettori di destra. Potrebbe portare lui e i suoi sostenitori su altre, e più isolate, piattaforme online, dove menzogne e allucinazioni collettive potrebbero diffondersi in maniera più indisturbata. Ma sarebbe ipocrita permettergli di diffondere informazioni false e pericolose. E, molto probabilmente, danneggerebbe l’immagine dell’azienda. Cosa succederà, quindi?