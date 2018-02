Le promesse, i tradimenti e il razzismo del governo libico

Se la promessa di un politico non significa niente, la promessa di un politico libico significa ancora meno di niente. Eppure a ogni nuova promessa, alcuni di noi non possono fare a meno di credere che stavolta sarà diverso. Come accade nella maggior parte delle relazioni, i partner delusi vogliono credere a un’altra promessa, anche se tutti i segnali e le esperienze passate consigliano il contrario.

L’unica differenza è che in qualsiasi relazione, quando si è stufi delle promesse non mantenute è possibile andar via, mentre nel caso dei nostri politici questa possibilità non c’è. Non li abbiamo scelti, non possiamo mandarli via e loro non hanno certo la dignità di dimettersi.

“Parlare della situazione del nostro popolo a Tawargha dopo sette anni di difficoltà ci provoca molto dolore. Abbiamo discusso con le diverse parti per affrettare il loro ritorno a casa”, ha dichiarato Fayez al Sarraj lo scorso dicembre, quando gli sfollati di Tawargha hanno marciato fino alla sede del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale per chiedere di poter tornare alle loro case. Al Sarraj ha spiegato che il suo governo sta lavorando per attuare prima possibile “l’accordo appoggiato dalle Nazioni Unite” tra le due città. Alla fine dello stesso mese ha annunciato la data del loro ritorno, il 1 febbraio.

Vittime per la seconda volta

Tawargha è una delle città libiche che scelsero di combattere al fianco di Gheddafi durante la guerra civile del 2011. I suoi abitanti sono stati accusati da quelli di Misurata di aver partecipato attivamente ai combattimenti contro di loro e non mancano video e testimonianze a sostegno di queste accuse. Dopo la sconfitta e la caduta di Gheddafi, i circa 35mila abitanti della città sono stati costretti a lasciare le loro case per evitare azioni di rappresaglia, e da allora vivono in diversi campi profughi sparsi in tutto il paese.