Tripoli, Livorno, Roma e l’anima delle città del Mediterraneo

Il poeta Rumi diceva “Chi potrebbe essere così fortunato? Chi giunge a un lago in cerca di acqua e vede il riflesso della luna”. In base alla sua definizione sono stato fortunato. Prima di vedere il riflesso della luna a Roma sono stato a Livorno, dove ho partecipato a una conferenza sulle città del Mediterraneo organizzata dalla Comunità di sant’Egidio. L’incontro prevedeva diversi panel di discussione nell’arco di due giorni, e tutti erano dedicati al tema: “Le città hanno un’anima. Vita e futuro nel Mediterraneo”.

Stavolta avevo solo due giorni da trascorrere a Roma prima di rientrare a Tripoli, meno ancora se contiamo anche le ore trascorse a cercare di capire dove mi trovavo e a chiedere indicazioni. L’aspetto positivo di un visto così breve è che mi ha costretto a pensare alle mie priorità, a come e con chi avrei trascorso il poco tempo a mia disposizione. Avere consapevolezza dei nostri limiti ci impone di definire le nostre priorità e di decidere cosa fare con il nostro tempo. Questo dice molto del modo in cui siamo fatti (in un certo senso, non è questa la vita?).

Incontrare i miei amici in Italia somiglia sempre a una piccola interruzione tra due lunghi addii. Questa pressione mi spinge ad abbracciarli come se non dovessi rivederli mai più. Ma è corretto dire che questa tendenza è scritta nel mio codice genetico. Sono libico, e noi libici abbracciamo e baciamo.

Livorno era il luogo perfetto per la conferenza. Potrei descriverla come descrivo Tripoli. Tra tutte le caratteristiche della cultura mediterranea della città, gli aspetti principali si ritrovano nella sua cucina. E come per la cucina, la cosa importante non sono le ricette, ma la sensazione che danno gli ingredienti, il loro sapore e il loro odore. Quella mediterranea è una cucina inventata dai poveri e per i poveri, e anche se alcuni piatti oggi sono considerati cibi di lusso, è nata da radici umili. E quel che conta di più sono sono i familiari e gli amici intorno al tavolo.

Il primo panel si intitolava “Città di carta”, e i partecipanti arrivavano da Palermo, Livorno, Marsiglia, più me da Tripoli. Parlare oggi di Tripoli e dei cambiamenti subiti dalla città negli ultimi anni è già complicato di per sé, figurarsi doverlo fare in quindici minuti.

Pensavo che dopo sette anni sarei riuscito a parlarne con un po’ più di serenità ma mi sbagliavo. La tristezza di alcuni ricordi non si dissolve mai con il passare del tempo. Gli anni sono come il vino. Condividere simili ricordi è come aprire una cantina, scegliere le migliori tra le vecchie bottiglie e invitare il pubblico ad assaggiarle. Avrei notato in seguito che non ero l’unico ad essere venuto a Livorno con il suo vino migliore.

I partecipanti sono arrivati a Livorno da diverse città, portando con sé pezzi delle loro vite. Scrittori, giornalisti, poeti, studenti, architetti, storici, artisti, attivisti. Tra loro c’era anche Eric Kempson, una categoria a sé stante. Se lo descrivessi come un attivista o un operatore umanitario si offenderebbe. Mi ha corretto una volta, dicendomi che no, non è un operatore umanitario, è solo un essere umano che aiuta altri esseri umani.