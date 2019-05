Una giornata al Baobab con chi aiuta i migranti

Tutte le volte che vedo un uomo armato in uniforme il mio cervello da lucertola risponde con un brivido che mi attraversa gli arti. Non posso fare a meno di sobbalzare. Forse perché in Libia ogni incontro con un uomo armato, per quanto la sua divisa dica che lavora per il ministero dell’interno, è un’esperienza spiacevole, che ti macchia il cervello come un tatuaggio con linee spesse e scure. Mi ci è voluto qualche giorno in Italia per perdere questo riflesso condizionato. Poi però ho cominciato a notare un’altra cosa. Tutte le volte che incrocio un poliziotto o un soldato, soprattutto nelle stazioni della metropolitana, sono loro a sobbalzare per un millesimo di secondo, stringendo un po’ più forte il calcio della loro arma. Non posso biasimarli. Forse penserete, a buon diritto, che a scatenare questa reazione sia il mio aspetto fisico, i miei capelli lunghi e la mia barba. In realtà le cose non stanno così. Credo si tratti del mio pessimo taglio di capelli, che mi fa apparire davvero pericoloso. L’ho definito un “fallimento della comunicazione”. Un disagio condiviso

Sono entrato nel negozio di un barbiere a Roma e ho chiesto “Parla inglese?”. “Sì, signore”, mi ha risposto lui con un grande sorriso. Mi sono appoggiato allo schienale della poltrona, mi sono rilassato e ho spiegato che volevo dare una spuntata e una sistemata alla barba, tagliare i capelli di pochi centimetri e risistemare le basette senza esagerare. Lui ha ascoltato con attenzione e ha detto: “No problem”, poi ha schioccato le dita all’improvviso, premendo il pulsante del rasoio elettrico che aveva stretto nervosamente in mano per tutto il tempo e con un unico movimento deciso degno di Hannibal Lecter mi ha assassinato i capelli! Era troppo tardi per lamentarsi, sono riuscito soltanto a chiedere “Perché?”. Deve aver pensato che stessi apprezzando il suo crimine, perché mi ha sorriso e ha proseguito. Quel giorno sono uscito dal negozio con due certezze: devo assolutamente migliorare il mio italiano, e quando un fallimento della comunicazione non viene risolto i risultati possono essere molto gravi. Lontano dalla mia piccola tragedia con quel terribile taglio di capelli, non capivo perché Giovanna Cavallo condividesse il mio stesso disagio vicino a un poliziotto, come se anche lei avesse alle spalle qualche brutta esperienza. Cavallo lavora con Baobab Experience. Volevo trascorrere un paio di giorni con lei e seguire il loro lavoro. Quel giorno mi ha portato con sé per farmi vedere come arrivarci, così poi avrei potuto andarci anche da solo.

Da quando sono arrivato ho visto parecchie cose che non dovrebbero succedere in Europa

Siamo saliti in auto e abbiamo attraversato Roma diretti alla stazione Tiburtina. Ci siamo fermati spesso a salutare delle persone. Avevo la sensazione che conoscesse tutta Roma. Tutti la salutavano con grandi sorrisi finché alle nostre spalle è spuntato un uomo in moto che ha cominciato a seguire la macchina e a urlare avvicinandosi sempre più. Quando è riuscito ad affiancarla l’ha guardata dritta in faccia dal finestrino e le ha ripetuto i suoi insulti. Era determinato a farle sentire tutto il suo bel vocabolario, qualunque fosse la ragione per cui si sentiva in diritto di importunarla per strada. Lei l’ha ignorato e ha continuato a sorridere. Quando le ho chiesto cosa le avesse detto, sebbene non ci volesse poi una grande immaginazione per indovinarlo, con lo stesso sorriso mi ha risposto semplicemente: “Ha detto qualcosa di poco gentile”. Per un attimo mi sono tornati in mente i racconti di mia sorella sulle esperienze che ha tutti i giorni quando va al lavoro a Tripoli. Pensavo che questo non accadesse in Europa. Una volta alla stazione mi ha spiegato: “Qui montiamo tutti i giorni le tende per distribuire il cibo, poi le leviamo dopo aver finito di servire i pasti. Qui montiamo un’altra tenda che funziona da ufficio mobile per fornire assistenza legale. Io sono la responsabile della squadra di supporto legale, siamo qui cinque giorni alla settimana. Da soli non ce l’avremmo fatta, sono tante le ong che collaborano con noi”. Quando stavamo per andare via ha visto l’automobile della polizia nella stazione, ha tirato il freno a mano ed è uscita di corsa per andare a parlare con i poliziotti. Dopo qualche secondo è tornata e mi ha rassicurato: “Ok, ci infastidiscono sempre, ma stavolta non sono qui per noi”. Prima che riuscissi a chiederle della sgradevole vibrazione che le sentivo addosso tutte le volte che incontravamo un poliziotto, lei mi ha detto: “Sono stata arrestata parecchie volte durante le manifestazioni, a volte semplicemente perché ho aiutato i profughi picchiati dalla polizia. Prima non avevo paura della polizia. Adesso però tutte le volte che ho a che fare con loro mi preoccupo. Una volta due di loro mi hanno rinchiuso in un ufficio, uno mi ha dato uno schiaffo in faccia e un altro mi ha dato un pugno nello stomaco. Riesci a immaginarlo? Scommetto che si sono sentiti davvero forti in quell’occasione”. Cambiare il sistema

Ci siamo fermati al semaforo. Dallo stereo dell’auto usciva a tutto volume Comrades della band Mashrou’ Leila. Ho abbassato il finestrino per accendermi una sigaretta. Era una strana sensazione per me, e ho continuato a riflettere. Pensavo che queste cose non succedessero in Italia, ma a dirla tutta da quando sono arrivato qualche settimana fa ho visto parecchie cose che non dovrebbero succedere in Europa. Non so cosa stia accadendo ultimamente, è come se vivessimo sul bordo di un periodo instabile. Viviamo davvero in tempi interessanti, il cambiamento è dappertutto, tutto quello che davamo per scontato, tutto quello che pensavamo di conoscere potrebbe non essere lo stesso in futuro.

Giovanna Cavallo nell’ufficio mobile di Baobab Experience vicino alla stazione Tiburtina, Roma, aprile 2019. (Khalifa Abo Khraisse)